Luto en la música española: mueren Eduardo Rodríguez Rodway, último integrante y fundador de Triana, y Peón Kurtz, de Def Con Dos

El músico sevillano Eduardo Rodríguez Rodway, último integrante y miembro fundador de la banda Triana, ha fallecido este sábado, 26 de septiembre, a los 81 años en el Hospital Universitario de Puerto Real (Cádiz).

Así lo ha trasladado la familia del músico a través de un comunicado emitido por Pablo Selma Luna, autor de la biografía del trío hispalense, Triana. A través del aire.

En dicho comunicado, la familia ha lamentado la muerte del guitarrista, afirmando que "deja un tremendo vacío artístico y emocional, siendo el último del mítico grupo musical sevillano en dejarnos", tras la muerte de sus compañeros Jesús de la Rosa y Juan José Palacios, Tele, en 1983 y 2002 respectivamente.

Asimismo, los familiares han querido agradecer las muestras de cariño y aprecio hacia el guitarrista de 'Triana' con motivo de su carrera musical, "así como el calor y apoyo recibido en estos momentos tan difíciles", han señalado.

Junto a él, el músico vigués José Costas Peón, conocido como Peón Kurtz, falleció a los 55 años en la noche del pasado viernes en la ciudad olívica.

El también músico Miguel Costas Peón (Siniestro Total), hermano de Peon Kurtz y de Rosa Costas Peón (Aerolíneas Federales), ha compartido en sus redes sociales un comunicado del periodista y escritor Renato Landeira, próximo a la familia, en el que informa de la muerte de José Costas a las 23:30 horas del 25 de septiembre.

"Peon Kurtz amó profundamente la música, el cine y los cómics, casi tanto como a su madre, a su hijo y a sus hermanos", relata.

Por su parte, Def Con Dos, banda en la que estuvo hasta 2016, ha lamentado a través de las redes sociales la muerte del músico. "No hay palabras", lamentan. "Descansa en paz".