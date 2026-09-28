Madonna arrasa en los MTV VMAs 2026 y Taylor Swift se convierte en la más galardonada de la historia

Aunque vivamos en la época de las redes sociales, los contenidos virales y parezca que los grandes videoclips han muerto, todavía siguen bastante más vivos de lo que pensamos. Así lo ha demostrado la gala de los MTV Video Music Awards 2026, celebrada en Los Ángeles por primera vez en nueve años bajo la conducción del rapero Snoop Dogg.

Una gala marcada por el regreso de Madonna, que volvió a actuar en el escenario de los VMAs por primera vez desde su icónico show de 2003 junto a Britney Spears y Christina Aguilera, y que acabó la noche arrasando con siete premios, incluyendo el de Artista del Año y Mejor Álbum por Confessions II.

Pero marcada también por la omnipresente Taylor Swift, cuya carrera está íntimamente ligada a esta gala. Swift se llevó el codiciado galardón a Mejor Video del Año por The Fate of Ophelia —por delante de STORM de Gener8ion y Yung Lean—, un triunfo con el que superó la marca de Beyoncé para convertirse oficialmente en la artista más galardonada en la historia de los VMAs.

Al subir a recoger el galardón principal de la noche, Swift quiso recordar a una leyenda de la música recientemente fallecida: "Quiero agradecer y dedicar este premio a una persona sin la cual esto no estaría pasando. Esa persona es la máxima 'showgirl' Dolly Parton", expresó visiblemente emocionada. "Cada canción que escribió, su forma de contar historias era tan vívida y tan rica que escuchar sus canciones era como ver el mejor videoclip que hayas visto en tu vida".

Swift, que también aprovechó la retransmisión para estrenar en primicia el videoclip de su nuevo sencillo Patient Zero, tuvo palabras de agradecimiento para su equipo, destacando el trabajo del cineasta mexicano Rodrigo Prieto como director de fotografía.

Madonna revoluciona el escenario de la mano de Sabrina Carpenter y Charli XCX

23 años después de su histórica presentación en estos mismos premios, la 'Reina del Pop' acaparó todos los focos recreando el desenfreno y la estética libre de un club nocturno. Para su actuación reunió a dos de los nombres más potentes de la industria actual, Sabrina Carpenter y Charli XCX, con quienes interpretó un medley de temas como Bring Your Love y Danceteria Afterhours.

Además de coronarse como Artista del Año, la alianza con Carpenter le valió el premio a Mejor Colaboración Pop, redondeando una noche redonda donde también se adjudicó la categoría Mejor Dance por el cortometraje Confessions II – The Film. Al recoger uno de sus trofeos, dejó otro de sus característicos titulares virales: "En primer lugar, quiero dar las gracias a mis dedos, porque siempre puedo contar con ellos".

Homenajes a Nirvana y George Michael, y el hito histórico de Lisa

La velada estuvo repleta de momentos cargados de nostalgia, giros virales y tributos emotivos. El más aclamado de la noche llegó con el Video Vanguard Award otorgado a Nirvana, que reunió en el escenario a Dave Grohl, Krist Novoselic y Pat Smear para recordar a Kurt Cobain. "Kurt era uno de uno", señaló Smear entre los aplausos del público. "Nirvana sigue estando vigente porque la gente está hambrienta de autenticidad. Por algo real, y Kurt hubiera amado ese legado".

El espíritu del recuerdo continuó con el homenaje a Dolly Parton, cuya voz y figura aparecieron en las pantallas del recinto justo antes de que Kacey Musgraves bordara una emotiva versión de I Will Always Love You. Asimismo, la gala conmemoró el décimo aniversario del fallecimiento de George Michael con las revisiones de Faith a cargo de Sombr y un Careless Whisper firmado por Teddy Swims.

Entre las actuaciones más comentadas de la cita, la cantante tailandesa Lisa hizo historia al convertirse en la primera solista asiática y de K-pop en hacerse con la categoría de Mejor Pop tras defender en directo su tema Sawadika. Por su parte, la británica Sienna Spiro se coronó como Best New Artist en una noche que dejó imágenes para el recuerdo, desde Shaboozy prendiendo fuego a una cantina del Lejano Oeste hasta el impecable despliegue vocal teñido de rojo con el que Raye interpretó WHERE IS MY HUSBAND!.

Fuera de la emisión principal, la organización anunció el triunfo de Bad Bunny en la categoría de Mejor Latin por su sencillo NUEVAYoL, rematando una ceremonia que el anfitrión Snoop Dogg se encargó de despedir con un mensaje directo: "Muestren amor, difundan amor y den amor".