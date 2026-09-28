Entrevista a Corizonas: "La verdadera experiencia VIP es irte a una sala a ver a una banda de cerca"

El rock and roll sigue vivo en sus distintas versiones, como demuestra la última tanda de entrevistas que hemos hecho, que incluye a artistas como Puño Dragón, Anabel Lee o los protagonistas de esta noticia, Corizonas.

Una banda legendaria, un supergrupo en el sentido clásico de la palabra en el que, al más puro estilo Traveling Wilburys, miembros de distintas bandas establecidas, como eran Los Coronas y Arizona Baby, se juntaron en 2010 en un proyecto que ha ido sacando disco religiosamente cada cinco años desde 2011 y que ahora nos regala una nueva entrega maravillosa llamada Órdago.

Recientemente pude sentarme a hablar en las oficinas de Subterfuge Records con dos de los miembros de la banda: el cantante y guitarrista Javier Vielba y el guitarrista David Krahe. Una charla distendida, de esas que se alargan un poco, que tiene más de conversación entre amantes de la música que de entrevista, y en la que me contaron muchas cosas interesantes.

Hablamos de cómo surgió este disco, de cómo eligieron el nombre y qué significa, del mus, de canciones como la versión que hacen de Tú me dejaste de querer de C. Tangana, del rock and roll y de los conciertos en salas, entre otros temas.

Vamos a empezar por una casualidad que por lo menos a mí me ha parecido curiosa. Sois una banda que sacó su primer disco, The News Today, en 2011; Nueva dimensión vital, cinco años después, en 2016; Corizonas III, cinco años después, en 2021; y ahora en 2026, cinco años después, Órdago.

David Krahe: Puro azar. Puro azar. Y ahora que tú nos has avisado, nos has puesto en modo alerta. Pero oye, cuidado, que todo el mundo está esperando... Pues ahora nosotros ¡pum! Pero no tenía ni idea.

Javier Vielba: Eso demuestra que somos un grupo tan natural que seguimos las secuencias de Fibonacci, las proporciones áureas y todo tipo de cosas supuestamente de azar, pero que algunos llaman diseño inteligente también, aunque han salido de manera no premeditada. Bromas aparte, es verdad que mira, tenemos un poco esa carencia de cada cinco años.

David Krahe: Previo a The News Today, nosotros publicamos nuestro primer trabajo, que fue un EP en formato siete pulgadas doble, antes de llamarnos Corizonas, cuando era «Los Coronas y Arizona Baby» a secas. Y entre ese EP y el primer disco, The News Today, ya con el nombre de Corizonas, sacamos un álbum en directo con el nombre Dos bandas y un destino.

Arizona Baby ya estaba despegando, por supuesto. Los Coronas y Sex Museum creo que también. Es que sois un poco un supergrupo en el sentido más clásico. ¿Cómo surge?

Javier Vielba: Sí, hay algo de supergrupo en el sentido de bandas consolidadas que se unen. Que además muchas veces suelen ser más integrantes de distintas bandas que crean una nueva, pero en este caso fue como dos bandas que se fusionan, lo cual no es tan habitual. A mí molaría que contase algo de esto David, porque fue realmente Coronas quien se acercó a Arizona Baby, y vino Fernando para hablar con nosotros. Pero es verdad que yo creo que Coronas tenía ya la intención de hacer algo con vocalistas, ¿no? De alguna manera sí, como que habíais hecho algunas pruebas o teníais intención de probar.

David Krahe: Nosotros ya habíamos hecho algún concierto montando repertorios —hablo de Los Coronas—, montando repertorios especiales e invitando a distintos cantantes. Habíamos hecho algún ensayo para ver cómo desarrollar esa idea y casualmente alguien montó —no sé si fue a partir de la SGAE— una especie de ciclo que se llamaba Alternativas en concierto. La idea era que un grupo que estuviera ya mínimamente consolidado le diera la alternativa a otro grupo emergente que estuviera empezando en ese momento. Nosotros, la parte de Coronas, que somos Fernando Pardo, Javier Vacas, Loza (Roberto Lozano) y yo... Fernando había contactado y visto a Arizona Baby en algún sitio. Habíamos coincidido en algún festival, había habido un contacto personal, buen rollo, afinidad y algún que otro porrito de lechuga del diablo entre medias...

Javier Vielba: Lechuga del diablo. Era eso, Eera exactamente eso (risas).

David Krahe: Y entonces hicimos el concierto, que en realidad consistía en dar la alternativa al otro grupo y en algún momento del repertorio juntarse y tocar. Algunas de esas versiones que montamos —no todas, pero sí un par de ellas— fueron el origen del primer EP que grabamos conjuntamente, que eran cuatro temas en los cuales estaba Wish You Were Here, Shakin' All Over, La cárcel de Sing Sing (que es un bolero de Alci Acosta) y una versión de los Dead Kennedys que se llama Too Drunk to Fuck.

Estamos con este disco que se llama Órdago. Es evidentemente una referencia al mus. ¿Seis jugadores de mus?

Javier Vielba: El mus al final es un juego que forma parte de nuestra cultura y yo creo que ya forma parte del vocabulario coloquial. Algunos vocablos del mus trascienden el propio juego y forman parte de nuestro lenguaje del día a día. El echar un órdago, pues al final son palabras que se usan a diario. Tampoco... Yo no soy muy jugador de mus. Jugaba en mis tiempos de instituto, pero no tanto por jugar al mus como por saltarme las clases.

David Krahe: Vamos, que no tengo ni idea.

Javier Vielba: A mí se me da muy mal lo de pasar las señas sin que me pillen.

David Krahe: Bueno, yo sí juego al mus.

Javier Vielba: ¿Y tú juegas bien o no?

David Krahe: Bueno, esas cosas... Es que esa es la pregunta que nunca se le puede hacer a un jugador. ¿Qué quiere decir eso? Esa pregunta denota que tú no eres jugador. Pues ya está (risas).

Y el concepto órdago llevado al disco... ¿Hay algo de ese concepto de órdago en las canciones, en las temáticas que tratáis o en la música? ¿Hay algo de apuesta, de apostarlo todo?

David Krahe: Porque órdago literalmente significa «ahí está». Viene a ser un poco eso. Más que el concepto de apostar, nosotros lo que venimos a poner encima de la mesa es: "Oye, mira, este es nuestro trabajo. Aquí lo tenéis, ahí está".

Y lo que ponéis en la mesa en estos tiempos de 2026 creo que es rock, guitarras...

Javier Vielba: Tampoco creo que sea cuestión ni de ser guardianes de las esencias ni comisarios de la exposición del rock, pero sí de mantener todo en movimiento, mantenerlo vivo, ser honesto y aportar también el punto de humanidad en tiempos en los que estamos tan deslumbrados con según qué avances tecnológicos aplicados a las artes. Como todo, puede haber cosas interesantes y cosas no tanto. Sinceramente, la coñita de "mira cómo sería una canción de Los Beatles si fuese tocada por Metallica", pues te hace gracia una vez o dos, pero llega un punto en que el chiste te lo sabes y no tiene mayor gracia. Lo bueno del rollo humano e incluso humanístico es que es más impredecible todo y más imperfecto en el mejor de los sentidos de la palabra. Quiero pensar que aportamos eso: lo analógico, lo humano. Creo que de alguna manera nos estamos adelantando a un futuro muy próximo en el que la gente a la que le gustan las artes, y en concreto la música, va a volver a los formatos físicos, a las salas y a los encuentros más cercanos con la música y los músicos

David Krahe: Y eso es verdad, pero yo tengo que hacer una apreciación, aunque solo sea por una cuestión generacional. Yo, que he vivido la caída absoluta a los infiernos de la industria del vinilo... Todo eso que dices es cierto, pero depende de la posición desde la que hagas ese análisis. Un chaval de ahora de veinte años que ha visto que el vinilo era un nicho muy reducido y que ha ido creciendo dice: "Bueno, es que esto es una maravilla. Porque la venta de vinilos no para de crecer año tras año y parece una industria emergente". Claro, él no conoce el pasado. En el pasado era realmente el formato más vendido, y hubo un momento en el que prácticamente había desaparecido.

¿Cuáles son esos viejos fantasma, esos caminos repetidos a los que hace referencia una y otra vez la canción con la que abre el disco?

Javier Vielba: Ahí yo creo que yo mismo, según qué día y en qué momento escuche la canción, podría interpretarlo de formas distintas. Invito a los oyentes a que lo interpreten a su manera. En las letras de este disco sí que he intentado darle un cierto carácter universal que pueda apelar a gente de lo más variopinta, porque en el fondo todo tiene que ver con la cultura popular, con la experiencia humana y con las grandes cuestiones de la propia vida. Es decir, que tampoco es que esté hablando de cosas concretas como "los fantasmas son el jefe que tuve cuando curré en no sé qué fábrica". Puede ser eso o muchas otras cosas, depende del momento. Me parece interesante porque no son letras caducas o que tengan una percha de actualidad de la cual dependan. Si yo menciono al "señor Nosecuántitos", eso dentro de un tiempo deja de tener vigencia.

Claro, porque al final hablas de la experiencia humana. Ahora escuchas clásicos del blues, del rock o de las jotas, de cualquier tipo de canción popular —que en el fondo es de lo que se trata esto, es música popular urbana, ya sea más rural o más urbana— y habla de las grandes cuestiones de la vida y la existencia. Pero eso tampoco significa que sean generalidades de decir: "No tengo nada que decir, pues voy a decir aquí cuatro generalidades». Tampoco es eso. Todos llegamos a lo universal a través de lo concreto y de nuestra experiencia.

Imposible no hablar de ese Tú me dejaste de querer. Me ha fascinado personalmente desde hace siete, ocho o nueve años, desde que Ginebras sacaron su versión de Con altura de Rosalía, toda esta oleada de grupos de rock, indie, punk rock o punk pop haciendo versiones guitarreras de canciones actuales, urbanas, latinas o reguetoneras. ¿Cómo surgió? ¿Por qué esa canción?

David Krahe: Nosotros la hemos llevado un poco a un punto sixties pop de Los Brincos, Los Cheyennes o Los Módulos.

¿Cómo la elegisteis?

Javier Vielba: Esa propuesta no la elegimos nosotros, se nos propuso por parte de un programa televisivo como una curiosidad. Decían: «Sería interesante un grupo así haciendo una versión de algo que no tiene mucho que ver y que sea un éxito reciente». Además, en un programa donde cada entrega hablaba de un año y el invitado elegía cuál había sido el año de su vida. En este caso, la invitada eligió el 2020 porque había sido madre —el año por lo demás fue bastante desastroso—, pero para esta persona había sido algo importante. El número uno de 2020 fue Tú me dejaste de querer de C. Tangana.

David Krahe: Querían a un grupo tocando en directo esa canción

Javier Vielba: y hablaron con Subterfuge buscando un grupo que pudiera acometer esto desde otro punto de vista. Pero claro, es que nosotros, desde los comienzos de la unión de Los Coronas y Arizona Baby, llegamos a ensayar La historia de Juan Castillo de Los Chichos. Y como decías, esas bandas de los sesenta como Pekenikes y otras tantas están en el ADN del grupo como fans y como músicos. Por esa vía vimos muy claro cómo hacer de una manera natural y muy Corizonera la versión de Tangana. Creo que funciona, es respetuosa con la original y al mismo tiempo la hemos hecho muy nuestra.

Nada que ver, pero tenéis una canción llamada Tren de largo recorrido que me ha recordado a Long Time Running de The Doobie Brothers en el nombre, aunque sonoramente suena a una producción de Jeff Lynne de los ochenta.

Javier Vielba: Claro, es que somos súper fans de todo eso. Yo soy súper fan de la ELO (Electric Light Orchestra). Me fui a Londres a verles en 2018 con mi mujer y fue de los mejores conciertos que he visto en mi vida.

David Krahe: Soy de los que piensa que, más allá del trabajo impecable en el sonido de sus producciones, Jeff Lynne rescató directamente la carrera de Tom Petty. La rescató de un Tom Petty que estaba un poco a la deriva, haciendo discos monótonos y repetitivos, y le hizo tener hitazos y hacer de lo mejor de toda su carrera.

¿Cuál diríais que es la joya oculta o la oveja negra del disco? Esa canción que os dio más quebraderos de cabeza a la hora de componer o de grabar.

Javier Vielba: Karma. Hombre, esa la compuso Loza, pero luego para darle forma dio quebraderos de cabeza.

David Krahe: De hecho, esa canción es de las primeras. Este es un disco que hemos ido grabando a lo largo del tiempo, poquito a poco. No nos hemos metido de golpe con todas las canciones, sino que hemos ido cosechando poco a poco. Esa canción formaba parte de la primera tanda y se acabó de entregar para la mezcla definitiva y masterización dos días antes de que se cumpliera el plazo para poder fabricar los discos a tiempo. E

Javier Vielba: Es una canción que estaba desde las primeras; es como el que llega el primero a la fiesta y se va el último. Un poco así.

Bueno, ¿y qué planes hay para presentar el disco en directo?

Javier Vielba: Tal como están las cosas ahora mismo, está difícil girar para todos los grupos por múltiples motivos. Pero como comentaba antes, creo que la gente —aparte de volver a abrazar los formatos físicos— busca experiencias más cercanas. Estamos viendo los debates constantes sobre las entradas con precios dinámicos, esos eufemismos que utilizan para sacarte más dinero, las zonas VIP y los tickets muy caros en general en eventos muy masificados. Creo que la gente se va a cansar y se va a dar cuenta de que la verdadera experiencia VIP es irte a una sala a ver a una banda de cerca, tomándote una cerveza a un precio razonable, sin colas kilométricas y escuchando bien y largo a los grupos. Dicho esto, nuestra intención es ir a las salas y ojalá el año que viene podamos estar en festivales. Nuestra idea es tocar todo lo que podamos y tocar el disco entero. A mí de entrada me gustaría tocar todas las canciones de Órdago en directo porque creo que son muy efectivas y no las hemos embellecido de forma que sea un lío llevarlas al escenario: con dos o tres guitarras, dos voces, bajo y batería las hacemos sonar.