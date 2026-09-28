¿Fabiana Sevillano, pillada con Ferrán Torres tras los rumores de romance con Álex Baena?

Fabiana Sevillano sigue dando que hablar por su vida afectiva: si la semana pasada se habló de que podría haber tenido un encuentro con Álex Baena durante sus vacaciones de verano, ahora Ferrán Torres sería su nuevo interés. Su compañera influencer Sofía Anyway es quien ha filtrado esta noticia, ya que estuvo en la fiesta en la que habría sucedido este lío entre Fabiana y el futbolista.

Según ha explicado Sofía, Fabiana Sevillano habría pasado gran parte de la fiesta intentando llamar la atención de Álex Baena; probablemente, sin mucho éxito. En cierto punto de la noche, habría cambiado su objetivo por Ferrán Torres, y habría conseguido liarse con él. Aunque por ahora esta historia está basada solo en el testimonio de Sofía Anyway, la noticia ha dado mucho que hablar entre aquellos que siguen las novedades del corazón en el sector influencer.