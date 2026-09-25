¿Fabiana Sevillano o Marina Barrial, con quien estuvo el futbolista Álex Baena? Los rumores llenan las redes

Apenas unos días después de que Marina Barrial hablase por primera vez de su aparente ruptura con Manu Regato, el nombre de la influencer se ha vuelto a colar entre los comentarios de los amantes del chismorreo en redes. Los rumores de lío con el futbolista Álex Baena ya tuvieron cierto recorrido durante el verano, y ahora se han reavivado gracias a un clip viral de ella junto a Fabiana Sevillano, en el que Barrial señala de forma poco disimulada en que estaban solas, justo cuando Fabiana estaba a punto de dar detalles sobre una anécdota que vivieron este pasado verano.

Además, unas fotos subidas a redes demostrarían que Fabiana Sevillano y Álex Baena estuvieron en la misma casa este verano; quizá no alojados juntos, pero sí que coincidieron en el mismo espacio. Si a eso se suman las interacciones que ha habido entre ellos en redes en las pasadas semanas, hay leña más que suficiente para alimentar el fuego del cotilleo romántico entre estos tres personajes.