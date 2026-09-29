Bruno Mars reacciona al perreo de Karol G a Drake: "Mi crush latina, la recuperaré"

El lanzamiento de la canción Still, la colaboración musical de Bruno Mars y Karol G, llamó mucho la atención por la evidente química que mostraron en el videoclip que acompaña al tema. Hubo quien se atrevió a especular sobre la posibilidad de que existiese un romance real entre ellos, pero esta teoría quedó pronto descartada. Aun así, Bruno Mars no ha podido evitar bromear con el momento viral que dieron Karol G y Drake este pasado fin de semana, cuando ella decidió perrearle durante su aparición en el show de la artista.

Bruno Mars ha publicado una imagen en la que mira hacia la nada por la ventanilla, y en la descripción ha mencionado a Drake y a Karol G, a quien ha llamado su "crush latina". Además, ha jurado que recuperará a su amor platónico, cueste lo que cueste.