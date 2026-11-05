La pantera anuncia su nuevo álbum: Asi es Filipenses

El artista de de 24 años, La pantera, sacará a la luz su nuevo proyecto el próximo viernes 6 de noviembre de 2026 y anuncia que será un disco más humano, alejado de los sonidos comerciales para adentrarse en letras más personales y espirituales, marcando un punto de inflexión en su carrera como un acercamiento hacia la madurez propia y musical.

Durante la realización de este álbum, el artista ha contado con productores como: el venezolano Pana YMB, DanaFonsor y el reconocido Izakbdp aclamado por colaborar con otros artistas como Quevedo o Juseph. En cuanto a la estética, el disco cuenta con una portada minimalista de tonos beige y escritura a pluma con el título Filipenses, reforzando esa madurez y delicadeza.

Como un avance previo, el pasado 1 de octubre el artista ya lanzó una de las canciones que compondrán el álbum llamada Too que habla sobre una ruputura sentimental y que sirvió para que sus seguidores entendieran la línea sonora que se avecinaba. El tema tuvo una gran acogida acumulando los 4,2 millones de reproducciones en Spotify y manteniéndose en las listas de éxitos de España, por otro lado, en plataformas como Tik Tok, el audio oficial se convirtió en tendencia con hasta 22,9 publicaciones.

El álbum se compondrá de doce temas: Run Away, Sharingan, Too, Vuelve Please, Tony Stark, No se XQ, Shipeo, Preguntas, Doggy, Coloréame, Especial BB y Sé de ti.