U2 actuará en Barcelona y Sevilla en mayo de 2027: Estos son todos los detalles

Barcelona y Sevilla son las ciudades españolas por las que pasará la próxima gira de la banda irlandesa U2, 'The Greatest Show On Earth', en mayo del próximo año, según ha anunciado este jueves la promotora Live Nation.

El cuarteto dublinés ofrecerá tres fechas en nuestro país: actuará en el Estadio Olímpico Lluís Companys de Barcelona los días 13 y 15 de mayo y en el Estadio de La Cartuja de Sevilla el 22 de mayo. Durante toda la manga europea del tour, el grupo británico Wolf Alice será el encargado de acompañarles como telonero.

Celebración de los 50 años y nuevo disco

La banda celebró el pasado mes su 50 cumpleaños con el anuncio del lanzamiento, fijado para el próximo 13 de noviembre, de su decimosexto álbum de estudio, 'Carnaval De Luz'. Este nuevo trabajo discográfico destaca por incluir un dueto con la fallecida Dolly Parton y un tema inspirado en la artista española Rosalía.

La gira mundial de presentación arrancará el próximo mes de febrero en México y concluirá su tramo latinoamericano en marzo en Brasil y Argentina, con dos actuaciones programadas en cada uno de estos países. Posteriormente, la etapa europea se iniciará en abril y pasará también por ciudades como Ámsterdam, París, Lisboa, Milán o Londres.

Información sobre la venta de entradas

Preventa: Estará disponible en la web oficial de la banda (U2.com) a partir del lunes 9 de noviembre.

Venta general: Se abrirá el viernes 13 de noviembre a las 10:00 h.

Puntos de venta oficiales: A través de Livenation.es y la red Ticketmaster.