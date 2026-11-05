¿C Tangana habla de Aitana en su última canción? El verso que ha desatado los rumores

El regreso de C Tangana a la música está siendo, sin duda, uno de los asuntos más debatidos en redes; y de todas las cosas que se están comentando, la posible referencia a Aitana es la que más está dando que hablar. Ha sido, en concreto, el verso "Esnifando directamente de las tetas de una superestrella" el que ha despertado la oleada de rumores, para averiguar quién podría ser esa celebridad de la que habla C Tangana.

Aunque algunos han asociado la palabra "superestrella" a Aitana, otros muchos creen que es Rosalía la persona de la que hablaría en este verso, ya que ella y C Tangana fueron pareja en el pasado. Por supuesto, siempre cabe la posibilidad de que la mujer en cuestión de esa historia sea una celebridad completamente diferente.