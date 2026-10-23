El tenso encontronazo de Harry Styles con un cazador de autógrafos en plena calle

A pesar de su fama mundial, Harry Styles siempre trata de vivir su rutina de la forma más natural posible. Por ello es frecuente ver al cantante pasear por las calles de las ciudades en las que se encuentra solo o con su pareja, la actriz Zoe Kravitz, o incluso corriendo maratones.

Además, la estrella británica suele tener una actitud amable con los fans que se le acercan, incluso evita confrontaciones con los paparazzi.

Harry Styles y Zoë Kravitz | Gtres

Sin embargo, Harry Styles ha protagonizado recientemente un acalorado altercado con una persona que le pedía un autógrafo en una calle de Nueva York.

En un primer vídeo difundido por TMZ o Page Six se ha visto al supuesto fan siguiendo al cantante, que intentaba pasar desapercibido con una sudadera con capucha y una gorra.

El hombre intentó repetidamente llamar la atención de Styles, pero el artista siguió caminando sin prestarle atención hasta que este individuo le parece gritar En otras imágenes recogidas por estos medios, se ve a ambos gritándose e increpándose.

El fan con el que se enfrentó Styles, un conocido cazador de autógrafos llamado Giovanni, compartió un comunicado en Instagram el jueves 22 de octubre, diciendo: "Harry no perdió los estribos. Fui yo. Él se mantuvo tranquilo e incluso me ayudó a calmarme".

Giovanni añadió que Styles "siempre ha sido un caballero" con él, remontándose a su primer encuentro en 2012, y dijo que "asume toda la responsabilidad y se disculpa sinceramente con Harry": "Siempre se ha portado bien conmigo y no se merece más que respeto".

El cantante ha estado instalado mucho tiempo en Nueva York debido a su serie de conciertos en el Madison Square Garden, que comenzó el 26 de agosto y se extiende hasta Halloween.