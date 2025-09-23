Harry Styles sorprende en el Maratón de Berlín corriendo de incógnito

Harry Styles dejó boquiabiertos a sus fans al participar de manera discreta en el Maratón de Berlín este domingo 21 de septiembre. Para no llamar la atención, el cantante británico se registró bajo el nombre de Sted Sarandos y se mimetizó con el resto de corredores.

A pesar de intentar pasar desapercibido, Styles completó la carrera con un desempeño destacado en uno de los recorridos de maratón más rápidos del mundo. Según los resultados oficiales, cruzó la meta en 2 horas, 59 minutos y 13 segundos, asegurando el puesto 2.242 entre casi 80.000 participantes.

El keniano Sabastian Sawe se llevó la victoria en la categoría masculina con un tiempo de 2:02:16, mientras que su compatriota Rosemary Wanjiru ganó la carrera femenina con 2:21:05. El récord mundial masculino sigue en manos de Kelvin Kiptum, quien registró 2:00:35 en el Maratón de Chicago de 2023.

Completar un maratón en menos de tres horas es un logro significativo incluso para corredores experimentados. Según la marca de fitness Polar, esta marca representa "un símbolo de inmensa dedicación, perseverancia y búsqueda de la excelencia personal".

Durante la carrera, el exmiembro de One Direction fue visto con ropa deportiva de Nike, demostrando que había llegado preparado para competir seriamente. Los organizadores confirmaron que su inscripción bajo seudónimo era completamente legítima y cumplía con todos los protocolos oficiales, permitiéndole participar como cualquier otro corredor.