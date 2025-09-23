My Chemical Romance dará un concierto exclusivo en Madrid de la gira The Black Parade 2026

Los fans que vivieron su adolescencia entre los 2000 y los primeros años de la década de 2010 están de enhorabuena: My Chemical Romance, la banda que definió el emo de una generación, traerá su icónica gira The Black Parade 2026 a Madrid. La cita será el 18 de julio de 2026 en el Iberdrola Music, marcando la única parada en España y convirtiéndose en uno de los conciertos más esperados de toda Europa junto con los que darán unos días antes Linkin Park.

Tras el éxito arrollador de Long Live: The Black Parade, la banda estadounidense celebra el 20 aniversario de su legendario tercer álbum, un disco que sigue siendo referente del rock del siglo XXI y que definió una era para millones de jóvenes.

La gira europea arrancará el 30 de junio en Liverpool y culminará en Madrid, cerrando con broche de oro esta etapa del tour. En Londres, las entradas ya se agotaron para dos noches en el Wembley Stadium, y se sumó una tercera fecha ante la enorme demanda.

Antes de aterrizar en España, My Chemical Romance pasará por México, donde dos conciertos en Ciudad de México ya están agotados, y continuará en agosto por Norteamérica, incluyendo paradas en grandes recintos como Citi Field en Nueva York y un cierre espectacular con tres noches en el Hollywood Bowl de Los Ángeles.

Entre los artistas invitados a esta gira destacan Franz Ferdinand, Pierce The Veil, Modest Mouse, Iggy Pop, Sleater-Kinney, The Breeders, Babymetal, Jimmy Eat World y The Mars Volta, prometiendo una experiencia musical inolvidable. La banda también recorrerá Sudamérica y el Sudeste Asiático, además de encabezar festivales de renombre como Welcome to Rockville, Sonic Temple y Louder Than Life.

Para quienes guardan un recuerdo imborrable de aquella juventud marcada por riffs inolvidables y himnos que definieron emociones, esta gira es más que un concierto: es un regreso a la banda sonora de sus vidas. Un concierto