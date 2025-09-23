VAYA CAMBIO
Así es el sorprendente cambio de look de Peso Pluma: ¿Se viene nuevo álbum?
Peso Pluma ha vuelto a revolucionar las redes con un cambio radical de imagen: dejó atrás el mullet que lo hizo famoso para mostrar un corte buzzcut. El video no solo ha captado miradas, sino que también ha desatado rumores de un nuevo álbum.
El cantante de corridos tumbados Peso Pluma ha sorprendido una vez más a sus seguidores al revelar un estilo completamente renovado. En un breve video compartido en TikTok, aparece luciendo un corte buzzcut, el famoso cabello rapado al ras, abandonando así el mullet que llevaba tiempo definiendo su imagen. Junto a él, se deja ver con camiseta blanca de tirantes y short negro, en un ambiente relajado junto a la piscina, bajo la luz del sol, reforzando una estética más limpia y desenfadada.
Este movimiento estético no es nuevo para Peso Pluma, quien ha cambiado de look varias veces en su carrera. Primero fue el mullet —que nació casi por accidente— luego pasó por estilos más estructurados como el taper fade con raya lateral (side part), para finalmente dar el salto al buzzcut actual. Cada variación coincidía con nuevas etapas: lanzamientos importantes, giras o colaboraciones internacionales.
Las reacciones de sus fans no se hicieron esperar. Comentarios elogiosos invadieron redes sociales como Instagram, TikTok y X, donde muchos destacaron lo acertado del cambio: "Nueva era", "Se ve mucho mejor", "Eso solo puede significar que viene un álbum", fueron algunas de las frases más repetidas. La idea de que este nuevo look marque el preludio de nuevo material musical ha sido celebrada entre quienes siguen su carrera con atención.
El cambio no solo afecta su cabello. En el video se observa al cantante con una imagen física más trabajada, acompañada de una actitud relajada. Los tatuajes, siempre visibles, ahora resaltan más con el corte buzzcut. Además, el estilo minimalista del outfit—camiseta sin mangas y shorts—pone foco en su look facial y físico, dejando atrás elementos decorativos o estilísticos más llamativos.
El buzzcut como cambio radical también parece alinearse con una posible estrategia artística. Muchos seguidores interpretan que este giro visual no es solo estético, sino indicativo de una nueva etapa musical: colaboración, disco nuevo o incluso una evolución sonora. ¿Será este buzzcut la antesala de su próximo proyecto? Solo el tiempo lo dirá, pero lo cierto es que su comunidad ya está más atenta que nunca.
