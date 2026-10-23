¿Se ha elegido Jay-Z a sí mismo para actuar en la Super Bowl?

Jay-Z se perfila como el gran protagonista del Halftime Show de la Super Bowl LXI, que se celebrará el 14 de febrero de 2027 en el SoFi Stadium de Inglewood (Los Ángeles). La noticia ha saltado tras sonar con fuerza en las quinielas nombres de gran impacto internacional como Justin Bieber o Miley Cyrus, a quienes el rapero dejaría fuera de la carrera si se confirma su presencia.

Según ha revelado en exclusiva el medio especializado Deadline, citando fuentes de la industria, el acuerdo para que el neoyorquino asuma el control del escenario está avanzado. La información ha reavivado el debate sobre el enorme poder que ostenta en la industria musical, ya que su compañía, Roc Nation, y el personalmente es el encargado de producir y elegir a los artistas del espectáculo en alianza con la NFL desde 2019.

Desde que asumió esa responsabilidad, Jay-Z ha supervisado montajes históricos como los de Shakira y Jennifer Lopez (2020), The Weeknd (2021), la cumbre del hip hop con Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, Mary J. Blige y Kendrick Lamar (2022), Rihanna (2023), Usher (2024), y las entregas más recientes con Kendrick Lamar y Bad Bunny. Aunque en 2024 el productor Jesse Collins confirmó que la decisión final recaía en el magnate, la NFL nunca ha hecho público un protocolo oficial de selección, por lo que su posible autocandidatura ha generado discrepancias en el sector.

A pesar de que Jay-Z no edita un álbum de estudio desde 4:44 (2017), su trayectoria cuenta con clásicos imprescindibles de la historia del rap como Reasonable Doubt o The Blueprint. Además, su salto al escenario del SoFi Stadium abre la puerta a una hipotética aparición de su esposa, Beyoncé. Por el momento, ni la NFL ni Roc Nation han emitido un comunicado oficial al respecto.