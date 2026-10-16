BELONIA
Entrevista a Mafalda Cardenal: "Le he escrito canciones a todos mis exnovios y por fin puedo escribirle a alguien al que quiero"
Entrevistamos a Mafalda Cardenal en las oficinas de Sony en Madrid por el lanzamiento de su segundo disco de estudio, Belonia. La cantante alicantina nos cuenta todo sobre este segundo disco, su inspiración, el proceso de composición y el sonido de estas canciones pop tan pegadizas.
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Mafalda Cardenal ha pasado de sus canciones más directas e íntimas a consolidarse dentro del pop nacional. Su primer proyecto, concebido esencialmente desde la autoedición y la inmediatez de una nota de voz, funcionó como un diario de rupturas y vivencias personales que conectó de manera masiva con una audiencia muy joven.
Con el lanzamiento de su segundo álbum, Belonia, la alicantina plantea un giro evidente tanto en el fondo como en la forma. El repertorio abandona parcialmente el tono confesional de sus inicios para abrir paso a un sonido pop más pulido, expansivo y de vocación luminosa, en el que las composiciones dejan atrás el dolor del desengaño para centrarse en una etapa vital marcada por el amor.
En esta entrevista, conversamos en las oficinas de Sony sobre cómo se ha gestado este cambio estético y sonoro, que influencias ha tenido este disco, para quién van dirigidas sus canciones, como es el proceso de composición, que significa realmente Belonia y mucho más.
Estamos aquí en las oficinas de Sony con Mafalda Cardenal y detrás podemos ver una portada de un disco que se llama Belonia. Yo ya lo he escuchado, he tenido esa suerte. ¿Qué es el universo Belonia? ¿Qué es el concepto Belonia?
Mafalda Cardenal: Belonia es lo que tú quieres que sea. Belonia para mí es un montón de cosas. Para mí es una siesta en verano, una gilda, una hamburguesa, es una playa desierta, es una noche con amigas, es también una noche de domingo en casa. Es un lugar en el que eres feliz o un momento en el que eres feliz.
Y en realidad empezó siendo el nombre de la última canción del disco. Fue la última que escribimos en realidad para el disco. Queríamos hacer un tema como mucho más, más distendido, menos serio. Yo suelo escribir sobre cosas intensas, porque soy inherentemente intensa, e intentamos hacer una canción como más chill. Y entonces salió Belonia.
Queríamos que todo girase en torno a un lugar imaginario, y lo difícil en realidad de toda esa canción fue encontrar el nombre. Y cuando lo encontramos, dije: es que en realidad a mí este lugar es el que me lleva a escuchar todo este disco. Y entonces dije: bueno, pues ya tenemos nombre.
Desde que no estás... Canción de amor... Varias de las canciones del disco me han recordado muchísimo al sonido de los 70 y 80 de Italo disco
Mafalda Cardenal: La verdad que no, no me la había planteado, o sea, no fueron por ahí mis tiros para para encontrar inspiración. Fue más un poco... Me gusta mucho Françoise Hardy, de repente un poco ABBA, Fleetwood Mac incluso. Pero me gusta esto porque es verdad que ahora que lo dices sí que tiene un punto, ¿no?
Y respecto a la composición, siempre se ha dicho que tus letras son muy personales. ¿Es verdad eso? ¿Haces música estilo Taylor Swift, un poco diario de mi vida, de mis relaciones?
Mafalda Cardenal: Pues por ahora, para bien o para mal, todo han sido cosas que me han ido pasando a mí. Es verdad que no todo es actual y de repente pues puedo recurrir a una historia que me pasó hace tres años con fines creativos, pero sí, todo, todo nace de historias que me han pasado a mí.
Creo que por eso las canciones calan en la gente, por lo menos es lo que me dicen. Que las niñas que vienen a verme a mis conciertos, por ejemplo, me dicen: "Ay, es que has escrito exactamente cómo me sentía cuando me rompieron el corazón", y digo: "Joder, qué bien, me alegro mucho".
Porque yo en realidad empecé a hacer canciones cuando me rompieron el corazón hace mucho, y no encontraba la canción que describiese exactamente lo que estaba pasando. Y entonces dije: "Bueno, pues no la hay, la escribo". Y ahora que ya he divagado un poco de ahí y ahora estoy cantando un poco más sobre el amor, le canto más al amor y desde otro lugar, espero que mis canciones hagan lo mismo y que inspiren a la gente, a la gente que me escucha y que me quiera escuchar, a enamorarse y a ser felices.
Bueno, claro, alguno de tus primeros singles que se hizo más conocido y alguna de las canciones de tu primer disco son más de corazón roto, y en este claramente se nota que estás claramente enamorada de Antón, tu pareja, ¿no? Y supongo que estará detrás de la inspiración de alguno de los temas.
Mafalda Cardenal: Sí, sí, está, está.
¿Y qué le parece? ¿Le enseñas las canciones cuando las estás componiendo o te da cierto pudor?
Mafalda Cardenal: Sí. Tú piensa que yo le he escrito canciones a todos mis exnovios y eso sí que tenía que darme más pudor y no me lo daba. Entonces esto... o sea, lo que me da es orgullo. Digo: por fin puedo escribirle a alguien al que quiero y estoy súper enamorada. No, creo que es como muy bonito.
Evidentemente, tu canción esa que te dio ese salto es "Tu fan". ¿Cómo la compusiste? ¿Qué historia cuenta? ¿Cómo has vivido ese éxito?
Mafalda Cardenal: Pues yo creo que hay poco que explicar sobre la historia que cuenta, porque si la escuchas, sabes la historia. O sea, creo que es una canción tan explícita que ofende, o sea, que ya lo cuenta todo. Entonces no hace falta que yo te explique aquí lo que pasó.
Pero lo que sí que te puedo contar es que fue una canción que yo empecé a escribir estando muy triste. Y estaba tan triste que digo: bueno, es contraproducente que yo esté escribiendo esta canción tan lacrimógena. Y entonces la dejé apartada y no me volví a acordar de ella. Y seis meses después me acuerdo de que estaba en un avión —sería un vuelo largo porque estaba, pues me había quedado sin pelis que ver— y dije: bueno, pues voy a escuchar mis notas de voz. Y fui bajando y fui bajando, y de repente escuché esta que había grabado pues eso, seis meses antes.
Y dije: qué canción más bonita. Y ahora que ya no estoy tan en ese lugar, creo que soy capaz de terminarla. Y justo pues aterricé en casa y la terminé. Y entonces pues me parece como interesante no haber hecho esta canción como en dos tandas, y también me permitió tener un poco más como de perspectiva y de: "vale, igual esto era demasiado, vamos a cambiarlo por una cosa más bonita" o tal. Y bueno, pues así, así salió la canción en dos partes.
Y es curioso como algunas canciones inconscientemente las atas a otras o les ves correlaciones. En este caso, "Tu fan" me ha recordado a "Fan de ti" de Sidecars.
Mafalda Cardenal: Sí, me gusta y de hecho les... creo que les he visto en directo alguna vez en algún evento, y sí me gusta mucho. Y la canción de "Fan de ti" es preciosa. No fue la inspiración para "Tu fan", pero bueno, puedo ver de dónde sales.
Bueno, en el disco hay canciones como Algo paranormal, en la que hablas de una noche de copas en Madrid. ¿Cuáles son tus bares de copas de referencia en Madrid, o tus bares de salir de referencia en Madrid?
Mafalda Cardenal: Uf, es que he salido a muchos, no te sé decir. ¿Sabes lo que pasa? Que como ya he madurado un poco, ya no tengo bar de referencia. A mí lo que me gusta es una terraza y cada vez más, a ver ahora que hace buen tiempo, luego en invierno no me gusta tanto. Pero lo que me gusta es salir a comer con mis amigas a una terraza y tirarme toda la tarde ahí.
¿Qué te gusta de Alicante y qué te gusta más de Madrid?
Mafalda Cardenal: La playa, o sea. Yo cuando me mudé a Madrid lo que más me chocó... o sea, te juro que tuve como un choque cultural de decir: ¿por dónde pasea esta gente en esta jungla de edificios? Porque claro, yo además en Alicante vivía en San Juan, en la playa. Y entonces me acuerdo volver cada día del cole y mi plan era irme a la playa a pasear, o sea, y pero incluso en diciembre, y en enero, y en febrero. Y entonces se me hizo como raro pensar: ostras, es que aquí no hay playa.
Luego al final, obviamente Madrid pues tiene mucha más vida. Alicante los domingos, por lo menos cuando yo era pequeña, era como que cerraba El Corte Inglés y cerraba la ciudad, no había nadie en la calle (la playa sí). Y aquí pues hay gente todo el rato, para bien y para mal. Pero bueno, me gustan las dos, creo que está bien tener un poquito de ambas.
De este nuevo disco, ¿hay alguna canción que te haya sorprendido en cuanto a su éxito?
Mafalda Cardenal: ¿Sabes lo que pasa? Que yo no pienso en esas cosas, para eso tengo un maravilloso equipo en Sony que lo piensa por mí. Yo lo que pienso es en hacer música y en hacer canciones bonitas que a mí me gusten. Yo... pues este disco lo componen 12 canciones, y fueron 12 canciones que yo dije: 100% tienen que estar aquí. O sea, que estaría feliz de que cualquiera de ellas funcionase de manera extraordinaria. Y ya lo están haciendo, los singles que han salido están yendo muy bien.
Soy poco de fijarme en los números, yo ya te digo, para eso hay un equipo detrás que sí que lo está todo el rato mirando y que se fija. Pero yo creo que lo importante es que yo me sienta en escribir y en vivir cosas para tener algo que contar.
Has dicho alguna vez que no te gusta juntarte con compositores de éxito para hacer tus canciones, que es algo muy normal en la música pop hoy en día, y tú sigues siendo tú la que hace tus canciones
Mafalda Cardenal: Sí, pues por ejemplo, en el caso de Mis notas de voz, que fue el disco anterior que saqué, 100% estaba escrito por mí. En este, sin embargo, cambié un poco mi manera de hacerlo porque me encontré en un momento en el que todas mis canciones sonaban igual y no era capaz de salir de ese hoyo. Y entonces lo que dije es: a mí no... no es que no me guste componer con otros compositores, de hecho me parece que enriquece mucho, aunque luego no salga nada de ahí, enriquece mucho ver cómo piensan y su manera de, bueno, sí, su proceso creativo y de componer una canción. Y creo que eso es lo que más aporta, más allá de que luego la canción salga o no salga.
Lo que sí que dije es que nunca ha salido una canción que yo haya hecho con un compositor como súper grande, porque creo que al final lo importante es la conexión que tú tengas con esa persona, y por muy bien que te puedas llevar con esa persona, le conoces de cinco horas, ¿no? Y es muy complicado que de ahí salga, por lo menos para mí, porque a mí... yo soy un poco tímida y me da un poco de miedo abrirme. Entonces como que nunca me salía en realidad lo que quería contar.
Y para este disco, sin embargo, me he juntado con amigos. Este disco lo he hecho con Milo García, con Álex Palomo, con Claudia Infante y con Jordi Busquets, y son gente de la que me fío al 100%. Somos amigos desde hace mucho tiempo y creo que por eso este disco suena un poco distinto y más rico en realidad. Y me he dejado un poco asesorar, este disco he aprendido a ser un poco menos mandona también, y decir: "Oye, vamos a escuchar a ver qué tienen que proponer", porque muchas veces no estamos en posición de la verdad absoluta y te puede ayudar el abrir la mente y las orejas.
Estamos en 2026, pero... ¿Qué le dirías a esa Mafalda Cardenal de 2016? ¿Y qué diría esa Mafalda de 2016 al ver dónde has llegado?
Mafalda Cardenal: Yo a la Mafalda... a la exmafalda, bueno, a la Mafalda junior, no le diría nada. Porque esto es... es que a ella me la han preguntado antes y literal, yo pienso que es como en típica película de Regreso al futuro, que se va al pasado y de repente hace algo y entonces sus padres no se casan y él no existe. Entonces yo prefiero no decir nada.
Creo que lo ha hecho bien y creo que gran parte de la razón por la que yo estoy aquí ahora es porque nada fue como muy buscado y muy intencionado, sino que todo nació desde un, pues eso, de una necesidad, de una voluntad de contar lo que me pasaba. Y yo creo que decir algo igual la condicionaría un poco.
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