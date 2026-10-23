¿Plex dejó a su exnovia por Aitana? El vídeo de Uxue López que ha desatado los rumores

La relación de pareja de Plex y Aitana ha estado marcada por numerosas polémicas. Una de las primeras fue la coincidencia temporal del fin de la relación anterior de Plex, con Uxue López, y el inicio de sus citas con Aitana. El asunto ya dio que hablar hace algo más de un año, pero ahora el tema vuelve a estar en boca de muchos, debido a uno de los últimos vídeos publicados por Uxue.

En ese vídeo, dice que "al final sí que tenía razón", y muchos han unido la frase con unas recientes declaraciones de Aitana, en las que explica cómo se conocieron Plex y ella, y cuándo empezaron a tener citas. El fin de la relación se conoció a principios de marzo de 2025, y el primer encuentro de Plex y Aitana fue en febrero de 2025, y la primera cita al mes siguiente. Las coincidencias en el tiempo dan lugar, sin duda, a mucho debate en redes.