La Velada del Año se emitirá por Netflix los próximos 3 años: Ibai Llanos cuenta todos los detalles del acuerdo

Netflix e Ibai Llanos han anunciado un acuerdo estratégico para la emisión en exclusiva de las próximas tres ediciones de La Velada del Año. El evento referente del streaming en español dará así el salto definitivo a la televisión a la carta y en directo durante los años 2027, 2028 y 2029 (ediciones VII, VIII y IX).

Desde su nacimiento en 2021, La Velada del Año ha experimentado una evolución meteórica. Lo que comenzó como un evento de boxeo amateur entre creadores de contenido en un formato reducido se ha transformado en un fenómeno multidisciplinar que aúna deporte, música y entretenimiento a gran escala, congregando a las principales figuras digitales de España y Latinoamérica.

Ese crecimiento imparable no solo se ha vivido a pie de campo —pasando de salas pequeñas a llenar los recintos más emblemáticos de España, como el Cívitas Metropolitano, el Santiago Bernabéu o La Cartuja de Sevilla—, sino también en las pantallas de millones de hogares. En 2025, durante su quinta edición, la cita marcó un récord histórico de 9,3 millones de espectadores simultáneos, consolidando una progresión que ha visto subir la audiencia media de 1 millón en 2021 a más de 6 millones de espectadores en la edición de 2026.

Tras haber utilizado Twitch como pantalla principal y haber ampliado su emisión en 2026 a YouTube y TikTok, el evento abre a partir de 2027 una nueva etapa dentro del catálogo global de Netflix.

"En 2021 montamos La Velada en una sala de conciertos de Barcelona sin saber hasta dónde podía llegar. Cinco años después la han visto millones de personas a la vez, y llevarla a Netflix durante los próximos tres años nos permite hacerla todavía más grande sin perder lo que la hace especial: la comunidad que la hace posible", declara Ibai Llanos.

Ibai despeja las dudas: "No he vendido la marca; el control sigue siendo nuestro"

A través de su canal de YouTube, el propio Ibai Llanos ha querido detallar los pormenores del acuerdo y tranquilizar a su comunidad de seguidores, matizando el alcance del contrato con el gigante del streaming:

Propiedad y control creativo: Ibai ha aclarado explícitamente que no ha vendido la marca ni los derechos de explotación del formato. La propiedad intelectual y la promotora (Velaris-Kena Productions) siguen perteneciendo íntegramente a su estructura empresarial.

Distribución y producción: El acuerdo se centra en los derechos de retransmisión y en el despliegue técnico y de producción para llevar la señal en vivo a más de 190 países.

Calidad y estabilidad: La alianza dotará a La Velada del Año de una infraestructura técnica de nivel internacional, garantizando la máxima calidad en realización y la estabilidad del directo ante audiencias masivas.