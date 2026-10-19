Zeling destapa a un fan obsesionado con que tiene un romance secreto con Rubius: "Es una locura"

Son muchos los creadores de contenido que se han visto obligados a lidiar con personas que se obsesionan con ellos y que tienen comportamientos invasivos o, directamente, acosadores. En las últimas horas, Zeling ha pasado a ser una de las streamers más mencionadas en redes debido a un extraño fan que lleva un buen tiempo obcecado con que ella y Rubius tienen un romance secreto. Ayer se hizo viral un tuit que criticaba a esta persona, Zeling le dio la razón y ahora son muchos los que están echando un vistazo a los contenidos que publica.

El usuario en cuestión se dedica a investigar la actividad digital de Rubius y Zeling para tratar de encontrar puntos en común que, según él, demuestren que pasan tiempo juntos: las horas a las que se van a dormir o los lugares a los que viajan, por ejemplo. Incluso investiga lo que hacen amigos y compañeros de ambos, para encontrar "pruebas" que apoyen su teoría. Aunque nadie se toma en serio sus contenidos, no han dejado por ello de hacerse virales, debido a lo exagerado de la situación.