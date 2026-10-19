Sebastián Yatra se reafirma tras negar haber sido infiel a Aitana: "Obvio"

El origen de la controversia se remonta a febrero de 2024, cuando Yatra acudió al pódcast 'A solas con Vicky', presentado por Vicky Martín Berrocal. Durante la conversación, el intérprete aseguró que nunca había sido infiel, aunque reconoció que sus relaciones sentimentales no habían superado el año de duración. "Si yo tuviese una relación mucho más tiempo, no sé cómo lo podría aguantar, porque me darían ganas de ser infiel, aunque esté enamorado de alguien", confesó entonces, unas palabras que generaron numerosas críticas y que volvieron a cobrar protagonismo tras su ruptura definitiva con Aitana.

La cantante, por su parte, relató el pasado mes de abril, durante su participación en el confesionario del "LUX Tour" de Rosalía en el Movistar Arena de Madrid, que su relación con el colombiano terminó cuando estaban a punto de cumplir un año juntos. Sin mencionar directamente su nombre, explicó que su entonces pareja le había advertido de que podía llegar a serle infiel a partir de ese momento. "Cuando íbamos a hacer un año me dijo: '¿Sabes lo que pasa? Que a partir del año yo puedo llegar a ser infiel'. Y yo dije: 'Pues ya está, lo dejamos'", contó ante el público. La artista también recordó que intentaron darse una segunda oportunidad, aunque finalmente no funcionó.

Ahora, tras negar públicamente cualquier infidelidad, Sebastián Yatra ha vuelto a ser preguntado por el asunto durante su última aparición ante la prensa. "Sí, obvio. Pero ya, ya hablé de ese tema ahí, todo bien. Muchas gracias. Gusto verte", ha respondido cuando le han recordado sus declaraciones. Ante la insistencia de los periodistas, el cantante ha tratado de zanjar las preguntas con un "gracias, hermano", mientras aclaraba que "no estaba hablando de eso" al ser interrogado sobre el asunto.

Más allá de la polémica sentimental, el artista también se ha mostrado ilusionado ante la posibilidad de reencontrarse con sus seguidores y volver a subirse al escenario, dejando a un lado las cuestiones sobre su relación con Aitana y centrando la atención en su faceta profesional.