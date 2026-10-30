Metrika publica su disco La orden con el "terror" y la "provocación" como claves

Metrika ha publicado este viernes La orden, su esperado nuevo disco, en el que aplica al reguetón un "sonido oscuro, denso y visceral", con títulos como 'Terror en la disco' entre las quince canciones que lo componen.

"Hedonismo, provocación, terror y misandria" son las claves que, según su discográfica, caracterizan este trabajo que toma el relevo al EP 'Neófita' y a su celebrado álbum previo Madre Fundadora (2024).

Metrika, llamada realmente Thais Amores (Castellón, 2003), ha vuelto a trabajar en estos temas con sus productores habituales, Chesyprod y D. Basto, con una inspiración "dosmilera" que combina "percusiones contundentes, capas minuciosas y ganchos melódicos, mientras sus letras mezclan descaro, humor e ingenio".

Ha contado además con numerosas colaboraciones de la escena urbana tanto española como latinoamericana, entre ellos, La Joaqui, Yeri Mua, Taichu, Sinaka, Kristina o Juicy Bae.

Se trata de un álbum conceptual con un hilo narrativo dividido en cinco trilogías, con base en "las cinco llaves de Salomón". En la historia, Metrika "se obsesiona con la nueva pareja de su ex y esa obsesión la conduce a matar y consumir a la joven".

Junto con el álbum y a partir de tres de sus canciones, llegará un cortometraje titulado 'Programa de protección de dikys', para el que ha contado con rostros conocido como los de Marina Rivers o Melanie Olivares y de cuyo guion es responsable la propia Metrika, que también lo protagoniza.

Además, el próximo 28 de noviembre arrancará su nueva gira en Buenos Aires, como parte de la franquicia argentina del festival Primavera Sound, con paradas en otras ciudades de Latinoamérica como Sao Paulo y Santiago de Chile.

Ya en enero dará comienzo su recorrido español, que culminará el 19 de mayo en el Movistar Arena de Madrid, donde presentará el mayor concierto de esta etapa.

"Hay una cosa peor que ser mala persona y es ser mediocre, yo prefiero que me odien a pasar desapercibida", declaró esta estrella emergente.

Desde la publicación en 2021 de su primer tema, Amén, su producción es ya inmensa entre "mixtapes", EP y álbumes, entre ellos el más reciente, Neófita (2025), "en una constante evolución" en la que no se cierra "a absolutamente nada", ni siquiera hacer "indie en dos años".