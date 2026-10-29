Gazir y su desafío de doce horas: "Este es exactamente el evento que yo quería crear"

El asturiano Gazir, una de las principales figuras internacionales del 'freestyle', defiende la necesidad de explorar nuevos formatos que permitan ampliar el alcance de la disciplina más allá de las competiciones tradicionales de rap improvisado, sin renunciar a sus aspiraciones competitivas.

En una entrevista con EFE a pocos días de afrontar ‘Gazir Contra Todos’, un desafío en el que intentará completar 200 batallas en doce horas frente a un máximo de 250 rivales, el ‘freestyler’ considera que la evolución del rap improvisado pasa por encontrar propuestas capaces de atraer a públicos diversos y ofrecer nuevas posibilidades de desarrollo a sus protagonistas.

"Cualquier evento como este, diferente a los habituales, ya abre la posibilidad de llegar a públicos distintos, que igual no se sienten tan atraídos por la competición al uso", explica Gazir, que considera que tanto la disciplina como sus representantes deben ampliar sus horizontes para trascender más allá de los escenarios competitivos. "Tener hitos así en una carrera es fundamental", subraya.

El asturiano, que regresará a sus orígenes el próximo 7 de noviembre en Laboral Ciudad de la Cultura de Gijón, aseguró que el evento responde a su propia concepción del espectáculo y a una ambición que va más allá de los resultados deportivos.

"Este es exactamente el evento que yo quería crear", afirma sobre 'Gazir Contra Todos', donde la dimensión competitiva, la exigencia física, técnica y mental y la participación de algunas de las figuras más importantes de la historia del 'freestyle' darán como resultado un espectáculo nunca antes visto.

'Gazir Contra Todos' no es su primera incursión en vías creativas originales, ya que en su canal de YouTube desarrolla 'El Elegido', un 'reality' centrado en descubrir y potenciar a jóvenes talentos de la improvisación, que demuestra su ambición por ampliar progresivamente su actividad dentro de la industria.

"Me gustaría seguir vinculado a la industria por mucho tiempo. Compitiendo, pero quizás en cierto momento, también tomándome algún descanso", reconoce el artista, que señala que su experiencia e ideas podrían tener recorrido en otros roles dentro del movimiento. "El papel de organizador o de promotor me llama la atención; más que el de jurado u otras funciones similares", apunta.

En paralelo, el asturiano también reflexiona sobre la profesionalización de una disciplina que ha experimentado un crecimiento exponencial durante las últimas dos décadas, aunque todavía presenta dificultades para garantizar la estabilidad económica de buena parte de sus competidores.

"Llevo bastante tiempo viviendo del 'freestyle' y de lo que me gusta", comenta sobre su situación, que sigue siendo una excepción dentro de un sector, que, no obstante, sigue progresando. "En mi posición no estamos tantos como deberíamos; lo ideal sería que fuéramos más", opina antes de defender que los participantes habituales de los grandes escenarios deberían estar "profesionalmente asentados".

En el terreno competitivo, Gazir cree que su próximo desafío también le permitirá explorar aptitudes de improvisación que difícilmente tienen cabida en los formatos convencionales. "Hay capacidades de mi 'freestyle' que no da tiempo a demostrar en las cuatro batallas de una competición", asegura convencido de que la resistencia y los estados creativos que aparecen tras varias horas improvisando pueden descubrir facetas desconocidas de su repertorio.

"Voy a tener tiempo y el espacio perfecto para demostrar muchas versiones distintas de mí, cosas que igual la gente nunca ha visto porque solo emergen en contextos como este", en el que pondrá a prueba su resistencia para mantener el nivel y agilidad mental durante doce horas.

No obstante, descarta que 'Gazir Contra Todos' pueda convertirse en un modelo con continuidad porque su naturaleza dificulta la reproducción del espectáculo. "No creo que sea un evento muy replicable", aunque sí puede ofrecer "una nueva manera de entender el 'freestyle' y de entenderme a mí".

La exploración de nuevos horizontes tampoco ha menguado la ambición del asturiano por conquistar los grandes títulos, especialmente la Final Internacional de Red Bull Batalla, una competición en la que mantiene intacta su motivación. "En Red Bull sí que sigo sintiendo esa necesidad de ganar. "La Internacional es mi objetivo", confiesa.