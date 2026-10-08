Gazir Contra Todos: El MC se enfrentará al reto de 200 batallas de freestyle en un solo día

1 MC, 200 batallas, 1 reto. El próximo 7 de noviembre, Gazir vuelve a Asturias dispuesto a llevar el freestyle al límite. En Laboral Ciudad de la Cultura de Gijón, el MC se enfrentará a uno de los mayores retos de su carrera: Gazir Contra Todos, un desafío que pondrá a prueba su resistencia, concentración y capacidad de improvisación como nunca antes.

Si cuatro batallas pueden convertir a un MC en Campeón Nacional de Red Bull Batalla, superar las 200 supondría el equivalente a ganar 80 competiciones en un solo día. Gazir tendrá que enfrentarse de forma consecutiva a 150 batallas de 1vs1 y 50 más en formato de 2vs1, elevando hasta 250 el número de participantes que podrán ponerse frente a él. Y tendrá margen para muy pocos errores: una “barra de vida” le permitirá perder un máximo de 10 batallas antes de que el desafío llegue a su fin.

Gazir Contra Todos reunirá a diferentes generaciones de Red Bull Batalla, referentes nacionales e internacionales de la escena y nuevos talentos dispuestos a intentar frenar al MC en su camino para completar el desafío. Los primeros nombres que formarán parte del reto se irán desvelando durante las próximas semanas.

El reto también estará abierto al público del 9 al 19 de octubre, cualquier aficionado podrá inscribirse a través de la app de Red Bull Batalla para optar a una de las plazas que permitirán formar parte de Gazir Contra Todos y enfrentarse a él en Gijón.

Cada batalla tendrá una duración de entre dos y seis minutos, dependiendo del nivel de competición, y partirá de una temática específica. Una mecánica diseñada para que todos compitan bajo las mismas condiciones y para llevar al límite una de las mayores fortalezas de Gazir: la improvisación pura, sin material preparado y con un nuevo rival esperando después de cada batalla.

La elección de Gijón como escenario llevará a Gazir de vuelta a Asturias, el lugar donde comenzó su historia con el freestyle. El próximo 7 de noviembre volverá a competir ante su público, esta vez rodeado de algunos de los grandes nombres de la escena y nuevos talentos llegados de toda España. El acceso a Gazir Contra Todos será libre hasta completar aforo y el desafío podrá seguirse en directo a través de los canales oficiales de Red Bull Batalla.

No es la primera vez que el freestyle español lleva sus límites a un reto de esta magnitud. En 2016, Arkano entró en el Libro Guinness de los Récords tras improvisar durante 24 horas, 34 minutos y 27 segundos en la Puerta del Sol de Madrid, consiguiendo el récord mundial de Maratón de Rap más duradero. Diez años después, Gazir recoge el testigo con un desafío completamente diferente: enfrentarse a 200 batallas en un solo día y volver a llevar los límites del freestyle al extremo.