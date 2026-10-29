¿El festival Sonar ha muerto? Explicamos la falsa cancelación del mítico festival

Tras la convulsa edición de 2025 el Sónar anuncia su muerte en redes sociales para renacer de nuevo cargado de novedades. El año pasado fue el período más convulso e histórico para el Sónar desde su fundación en 1994, marcado por un masivo boicot de artistas y la salida definitiva de sus creadores. Semanas antes de la edición de junio de 2025, más de 70 artistas cancelaron unilateralmente sus actuaciones (entre ellos Kode9, Juliana Huxtable o Sama' Abdulhadi). El motivo fue una campaña del movimiento BDS debido a que la matriz del festival, Superstruct Entertainment, había sido adquirida por KKR, un fondo de inversión estadounidense con supuestos vínculos financieros en Israel. A pesar de que la dirección del Sónar defendió su total autonomía y condenó la violencia en Gaza, el festival sufrió un duro golpe reputacional.

La agresiva campaña de marketing ha hecho que muchas personas se pensaran que el festival había efectivamente desaparecido y no iba a celebrarse, pero la realidad es que era todo una estrategia para señalar que van a reinventarse intentando volver a la esencia de lo que eran antes y que les convirtió en uno de los mayores festivales de culto del mundo.

Tal y como señala Barcelona Secreta, las alarmas saltaron cuando una enigmática esquela apareció en prensa y en la web del festival con el mensaje “Sónar 1994-2026”. Lejos de ser un adiós, era el preludio de un esperado regreso a sus raíces. Del 17 al 19 de junio, la próxima edición dividirá de nuevo sus escenarios: el Sónar de Día y el congreso Sónar +D se instalarán en el Port Vell, previsiblemente en la zona de los Tinglados, mientras que el Sónar de Noche mantendrá su sede en los pabellones de la Fira Gran Via de L’Hospitalet.

Este movimiento estratégico devuelve la esencia del festival al centro de la capital catalana. Según detalla la publicación, la decisión busca corregir el formato de 2026, donde la fusión ininterrumpida de 14 horas de los ambientes diurnos y nocturnos en el inmenso recinto ferial dejó una sensación de vacío a primera hora de la tarde. Bajo la dirección del equipo de François Jozic, el Sónar persigue recuperar el espíritu orgánico y cercano que forjó su identidad en las calles de Barcelona.

El nuevo rumbo está cargado de nostalgia. El traslado al mar evoca inevitablemente la etapa entre 1997 y 2000 en el pabellón de la Mar Bella, donde la música se mezclaba con la brisa costera y la arena. La organización busca ahora replicar la fórmula magistral de sus años en plaza Espanya, donde el Sónar Lab y los escenarios al aire libre del Village funcionaban a pleno rendimiento desde las cuatro de la tarde hasta la medianoche.

Además, esta reestructuración reconcilia al público con el Sónar +D. Barcelona Secreta recuerda que el año pasado el certamen ubicó sus charlas y stands en la Llotja de Mar, a más de seis kilómetros de los conciertos en L’Hospitalet. Esa distancia pasó factura y provocó que muchos asistentes renunciaran al desplazamiento. Ahora, con el Sónar de Día de vuelta en el Port Vell, las actuaciones quedarán a un paso de la Llotja, permitiendo al público transitar cómodamente entre la innovación tecnológica y las pistas de baile para recuperar la auténtica intimidad de las tardes del festival.