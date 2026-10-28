La empresa de Claude demandada por usar canciones de Elvis Presley para entrenar a su IA

El debate sobre el uso de la IA en la música continua a demanda y ahora llega una nueva demanda contra una empresa tecnológica. Los titulares de los derechos de Elvis Presley presentaron una demanda el viernes 23 de octubre alega que el gigante tecnológico infringió los derechos de autor de 274 canciones del artista, entre ellas, éxitos como 'Can't Help Falling in Love', 'A Little Less Conversation' y 'Don't Be Cruel'.

"Los demandantes interponen esta demanda para hacer valer estos derechos exclusivos frente al demandado, que ha construido todo su modelo de negocio basándose en la infracción de los derechos de autor a una escala nunca vista", escribió Richard Busch, el abogado principal que lidera la demanda, exponiendo que la parte demandante "defiende con firmeza estas canciones emblemáticas".

Authentic Brands Group, titular de los derechos sobre Presley, presentó la demanda junto con otras entidades que también poseen derechos sobre el artista. De acuerdo con Rolling Stone, la demanda reclama 150.000 dólares por tema, es decir, aproximadamente 41 millones de dólares en total.

CLAUDE ADMITE QUE SUS VERSIONES SON "MUY PARECIDAS A LAS ORIGINALES"

"Claude ha creado contenidos que infringen los derechos de autor de prácticamente todas las canciones de todos los catálogos disponibles en Internet", expone la demanda. "Incluso después de que el demandado supuestamente estableciera 'barreras de seguridad' tras ser demandado, en una de sus últimas versiones, Claude sigue infringiendo los derechos de autor", continúa.

El texto detalla lo que ocurrió cuando se le pidió a Claude que recreara canciones específicas "para un público moderno". El modelo de IA lo hizo, pero admitió que "esas versiones siguen siendo muy parecidas a las originales: misma estructura, mismos estribillos reutilizados con ligeros cambios en la letra y conjuntos completos de estrofas, estribillos y puentes". "Eso va más allá de 'inspirarse en' y se convierte en una reproducción de la canción protegida por derechos de autor, incluso cuando se cambian las palabras", añadió.

No es la primera vez que Anthropic se enfrenta a acusaciones similares. En agosto, la empresa fue demandada por Round Hill y anteriormente Universal Music Publishing, Abcko, Concord y BMG alegaron que se habían usado letras de sus canciones para entrenar a Claude.