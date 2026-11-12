Muere a los 37 años la influencer estadounidense ThriftyFatty

La muerte de Emily Hanson Miler, más conocida en redes como ThriftyFatty, ha sido confirmada por sus seres queridos que hasta ahora no habían querido hacer pública su defunción. La creadora de contenido habría fallecido el 5 de noviembre de 2026. Contaba con alrededor de 20.000 seguidores en Instagram y 100.000 en TikTok, reconocida por sus mensajes de esperanza, compartir sus rutinas diarias, mostrar sus espectaculares viajes y ser modelo de ropa de tallas grandes.

Hace tan solo unos días la influencer acababa de subir a Instagram una publicación sobre la reciente pérdida de un primo que consideraba como su hermano ya que se veían todos los días, acompañada de otros duelos anteriores, la pérdida de sus abuelos. En su último mensaje comunicó que intentó seguir haciendo su vida y continuar con sus planes de futuro, pero se olvidó de hacer frente a ese gran dolor del que después no pudo escapar: "Pensé que el dolor no podría devorarme viva si me enfocaba en cuidar de todo el mundo" afirmó Emily. Además, confesó que llevaba mucho tiempo sin cuidar de su salud mental lo cual supuso una etapa muy triste en su vida, donde no sabía quién era ella y qué le hacía realmente feliz.

No se ha desvelado la causa de su fallecimiento, pero dadas sus ultimas publicaciones los usuarios sospechan de un caso relacionado con la salud mental, relacionándolo a esa última semana donde todo el dolor alcanzó a la influencer. Esto ha provocado que su esposa Gail haya emitido un comunicado a través de las redes sociales indignada y frustrada por los cientos de comentarios buscando la causa real de la muerte de Emily y ha querido dejar claro que la creadora de contenido antes de ser una persona conocida, era su pareja y que merece respeto, además de indicar que las causas relacionadas con su partida son privadas y pertenecen únicamente a su familia.