Daddy Yankee, persona del Año en los Latin Grammy 2026:"Es honrar a toda aquella generación que creyó en nuestra música"

Este miércoles 11 de noviembre Daddy Yankee recibe el premio a Persona del Año 2026 por parte de la Academia Latina de la Grabación en la ciudad de las Vegas. Se trata de un reconocimiento a sus años de carrera y el impacto que tuvo el cantante en la industria musical. La entrega del galardón se ha realizado de manera privada junto a otros artistas y amigos antes de que se celebre la 27 edición de los Latin Grammy.

El artista ha afirmado que recibir este gran premio es todo un sueño: "Recibir algo así es honrar a Puerto Rico, honrar a todos los latinos y, en concreto a toda aquella generación que creyó en nuestra música cuando nadie más la entendía" comentaba en un vídeo de sus redes sociales.

La carrera de Daddy Yankee

La trayectoria musical de Daddy Yankee comenzó hace alrededor de treinta años donde a comienzos de los años 90 en el barrio de San Juan (Puerto Rico) empezaba a fusionar estilos musicales nuevos junto al Dj Playero, dando paso a uno de sus primeros temas No Mercy en el año 1995.

Sin embargo, el auge de su carrera llegó de la mano de Barrio Fino en 2004 un álbum que logró posicionarse como mejor Álbum Urbano donde destacaba su mítico tema Gasolina, junto a los clásicos Lo que pasó, pasó y Tu príncipe. Es a partir de aquí donde el artista empieza a despegar generando récords continuos con miles de visitas y escuchas de sus canciones a nivel global, convirtiéndose también en un ejemplo a seguir de muchos nuevos artistas. Destacan discos como El Cartel con The Big Boss o Prestige de los que despegaron éxitos como Ella me Levantó, La despedida y Limbo hasta lograr una de las canciones más escuchadas a nivel global, posicionando número uno durante meses y logrando ser uno de los vídeos más vistos de todo internet, Despacito en 2017 junto a Luis Fonsi.

Desde la Academia Latina de la Grabación, el director Manuel Abdud halaga el liderazgo y la disciplina de Yankee, así como su visión a nuevos sonidos introducidos en el ámbito de la música que han sido determinantes para todos los artistas que llegaron despues entre ellos Bad Bunny, J balvin o Karol G.

Así fue su retirada

En el 2022 el puertorriqueño anunció su retirada de los escenarios junto a su álbum Legenaddy y una increíble gira de escala mundial La última Vuelta World Tour. Sin embargo, durante estos años ha contribuido en programas educativos, deportivos y apoyo a su comunidad de Puerto Rico de la mano de fundación Daddy´s House. Además, ha publicado trabajos mucho más cercanos a su espiritualidad y creencias, citando incluso referencias bíblicas como es en el Lamento en baile de su proyecto La Postal.