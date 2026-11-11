Así fue la aparición de Metrika en el stream de Auron: ¿se viene roleplay en GTA?

En los últimos meses han sido muchas las sorpresas que ha dado Auron en sus streams: si la aparición de Fabiana Sevillano resultó chocante a muchos, ahora la participación de Metrika ha superado todas las expectativas. Entró para charlar un rato con Auron e Imantado, y para dar consejos de ligue, pero acabó dando momentos divertidos de todo tipo.

Además, Auron y Metrika han confirmado que los días 16, 17 y 18 de diciembre volverán a estar juntos en stream para jugar, y es posible que incluso acaben haciendo roleplay dentro de GTA. ¡Poca duda cabe de que serán muchos los que estén pendientes del evento!