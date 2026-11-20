Lena, una educadora española emigró a Alemania en busca de un futuro económico mejor, mejorar su estilo de vida y volver a España con ahorros. Sin embargo, advierte que la realidad actual es muy diferente a lo que era antes. La joven es conocida en redes sociales por compartir su experiencia a través de la red social de TikTok y esta vez ha conseguido alcanzar hasta 12.7000 visualizaciones en cuestión de horas.

El vídeo que ha captado la atención de lo usuarios trata sobre las condiciones económicas de los últimos años del país, a lo que Lena comienza advirtiendo: "Alemania no es lo que era" desde su perspectiva como profesora. También, hace incapié en que al igual que muchos jóvenes españoles de hoy en día que buscan un futuro mejor, ella también buscó vivir nuevas experiencias y regresar a casa con unos ahorros que en España no iba a poder conseguir: "Antiguamente la gente venía aquí y en uno o dos años hacía las maletas, se volvía a España y tenía suficientemente ahorrado como para comprarse una casa y casi un coche también", sin embargo reitera que eso ya no es lo habitual.

Su objetivo no es desanimar a aquellos que busquen un sueño, sin embargo, busca que los viajeros no lleguen con una idea errónea: "No quiero que la gente que ve mi perfil piense que esto es super idílico, porque no lo es", "Te da para vivir bien, pero no para volverte en dos años a España y comprarte cuatro pisos".

Menos ocio y más ahorro

La docente habla desde su propia experiencia como educadora y señala que su salario y condiciones de vida son buenas, le permiten estabilidad y ahorrar: "Las educadoras hoy en día cobramos bien, pero cobramos para tener un nivel de vida medio" comentaba en el vídeo. Lena afirma que a diferencia de España, efectivamente se puede ahorrar más, pero también admite que el estilo de vida es completamente diferente y que esa puede ser la razón: "en Alemania no es tan habitual salir a comer fuera o tomar unas cervezas después del trabajo", advierte que el ocio y los gastos son muy diferentes.

"Los sueldos no están subiendo"

Por otro lado, Lena no ha olvidado mencionar que Alemania también está sufriendo el encarecimiento del nivel de vida, los precios de la vivienda o del supermercado están incrementando, sin embargo, los sueldos siguen siendo los mismos: "Para mí, económicamente hablando, está bastante peor ahora mismo Alemania" admite.

También indica que las ayudas y prestaciones para aquellas personas necesitadas o incluso ayudas públicas para su sector, la educación están siendo cambiadas: "Han quitado ayudas, por ejemplo, para las familias, que es el tema que a mí ahora más me toca. También están quitando ayudas a las educadoras".

Para concluir el vídeo, la profesora indica que sí, emigrar sigue siendo una buena opción para ganar experiencia en el ámbito laboral, mejorar el estilo de vida y llevarse unos ahorros extra, pero no puede evitar dudar: "pero no sé cuánto va a durar".