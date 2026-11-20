Una cuenta llamada @SoyCamarero ha revolucionado el sector de la hostelería con una publicación en la que muestra la experiencia de una trabajadora al preguntar las condiciones y horarios. El usuario es conocido por denunciar públicamente las injusticias que sufren los camareros desde tener una entrevista a los abusos en el puesto de trabajo. Su cuenta con más influencia es la de Instagram, cuenta con alrededor de 454.000 seguidores, miles de visualizaciones y comentarios.

Según el mensaje difundido en WhatsApp se ha vuelto viral desde X con hasta 96.000 visualizaciones. En la conversación se puede observar que un bar de Barcelona busca un trabajador con experiencia en un puesto similar y disponibilidad para acudir los fines de semana. Sin embargo, la controversia llega cuando la candidata pide más detalle sobre el puesto y descubre que los horarios partidos son de 7:30 a 14:30 y de 17:00 a 23:30 horas, es decir, trabajar alrededor de 13 horas al día. Además, al preguntar por el sueldo, se lleva la sorpresa de que se trata de un salario de 1400 euros sin especificar si se trata de una cantidad bruta o neta.

La publicación ha generado revuelo en los comentarios y la el mensaje ha circulado por las diferentes redes sociales ya que muchos trabajadores del sector se han sentido identificados con las características reflejadas en el puesto de trabajo ofertado, algunos ya las sufren y otros simplemente opinan: "¿Cuándo duermes? ¿En el descanso de dos horas y media?", "Eso no es trabajar, es vivir allí".

El dato que no ha pasado desapercibido es el salario ofrecido: "Menudo chollo" comentaba otro usuario, defendiendo que la normativa laboral y los derechos de los trabajadores no están siendo cumplidos.

En el mundo de la hostelería siempre han habido debates puesto que se trata de uno de los puestos con más exigencias y menos salarios, es común las jornadas de horario partido, hacer horas extra y remuneraciones no acordes a lo trabajado, esto supone no poder compaginar el trabajo con la vida personal.

En el caso de España, el Estatuto de Trabajadores indica que una jornada debe ser máximo de 40 horas de trabajo semanales, pero los camareros denuncian que en el caso de su sector esto no es algo que suela ocurrir, indican que los establecimientos miran más por su flujo de clientes y trabajo, así como beneficio propio que se olvidan de respetar las condiciones de los empleados.