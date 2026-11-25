La polémica en torno a la relación de pareja de Alexby y Aroyitt ha seguido dando que hablar en redes, después de que el streamer compartiese en Stories el comunicado que su novia actual (Rocío, la misma con la que estuvo antes de estar con Aroyitt) ha lanzado para defenderse de las críticas. En estas declaraciones, ella ha explicado que no formó parte de ninguna infidelidad, como muchos insinúan, y que Alexby y Aroyitt ya han resuelto en privado todo lo que tenían que resolver.

Por otro lado, Rocío ha pedido que se detenga el odio contra ella, contra Aroyitt y contra su novio. Ha llamado "malas personas", "escoria" y "cobardes" a aquellos que han estado insultándolos por redes, y ha recordado que este tipo de situaciones son las que han llevado a muchos creadores de contenido a tener graves problemas de salud mental.