Supersubmarina sorprende anunciando un proyecto especial con amigos artistas versionando sus clásicos

La emblemática banda de Baeza ha vuelto a revolucionar el panorama musical con un anuncio muy esperado para sus fans. Diez años después de que sus vidas dieran un vuelco, Supersubmarina ha confirmado la puesta en marcha de un proyecto colectivo muy especial: un álbum en el que diferentes artistas y grandes amigos reinterpretarán sus canciones más icónicas para darles una nueva vida.

A través de un emotivo comunicado en sus redes sociales, el grupo ha compartido la enorme ilusión que les ha generado ver cómo tomaba forma este trabajo durante los últimos meses. "Si hace unos años nos hubieran dicho que nuestras canciones acabarían formando parte de algo tan bonito, probablemente nos habría costado creerlo", han señalado, destacando que el proyecto está impulsado por personas a las que quieren y admiran profundamente.

Para los andaluces, comprobar que su repertorio sigue encontrando nuevas formas de conectar con el público es motivo de inmensa felicidad: "Han pasado diez años desde que nuestras vidas cambiaron por completo y, durante todo este tiempo, no habéis dejado de demostrarnos vuestro cariño".

Dani Martín da el pistoletazo de salida con Puta Vida

El pistoletazo de salida oficial a este ambicioso homenaje lo ha dado Dani Martín, quien se ha encargado de abrir fuego con una cuidada versión de estudio de Puta Vida, uno de los temas más recordados y especiales de la discografía de la banda. Desde Supersubmarina no han ocultado su entusiasmo: "Nuestro queridísimo Dani Martín ha sido el encargado de dar el pistoletazo de salida con una versión que nos ha puesto los pelos de punta. Dani, amigo, qué alegría tan grande poder compartir esto contigo".

Tal y como detalla la nota de prensa de Sony Music, esta reinterpretación nace desde un lugar profundamente personal, marcado por la admiración, el respeto y el cariño mutuo. Dani Martín lleva el tema a su propio universo sonoro y a su particular forma de entender la música, logrando hacer la canción suya por un instante sin que deje de pertenecer a Supersubmarina ni pierda la esencia que la convirtió en un himno generacional.

"Tengo los pelos de punta después de escuchar las palabras que mis amigos de Supersubmarina acaban de publicar. Estoy aquí porque ellos me lo pidieron y es el orgullo más grande que siento en mucho tiempo. Con amor hemos llevado “Puta vida” al lugar que a Paco Salazar y a mí nos pidieron las tripas. Con respeto, hoy, la compartimos. Solo hice esto por amor, por cariño y porque les debemos mucho a los “Súper”. Para mí, abrieron el camino a muchas bandas que hoy viven de la música y que han seguido sus pasos, melodías e incluso recuerdan a veces en sus composiciones y formas", ha dicho Dani en sus redes.

Tras este primer adelanto, el grupo ha confirmado que llegarán nuevas colaboraciones que ya están deseando ver la luz. "¡Esto no ha hecho más que empezar!", concluyen. Porque, como bien recuerda el espíritu de este lanzamiento, algunas canciones no terminan cuando dejan de sonar; simplemente se quedan a vivir con nosotros.