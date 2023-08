"La música de antes era mejor": por qué escuchar solo canciones antiguas te impide disfrutar de grandes artistas actuales

La nostalgia es uno de los sentimientos más potentes del ser humano: poco importa si aquello que se tuvo en el pasado era bueno o no, todo cobra un valor especial si está unido a nuestros más felices recuerdos. La música es uno de los sectores en los que más se aprecia esa nostalgia: hay quienes todavía llevan con orgullo las camisetas de los grupos de su adolescencia, a pesar de que se disolvieran hace ya varias décadas. Si esta nostalgia está equilibrada con una sincera curiosidad por escuchar lo que los nuevos artistas quieren compartir, no hay ningún problema con ella; el error está en desdeñar todo lo actual, porque "todo momento pasado fue mejor que este".

Este ha sido un debate que ha surgido recientemente en Twitter, en el que el experto musical Eric Alper recomendó a sus seguidores que no se obsesionasen con el pasado, ya que eso podía impedirles disfrutar del presente y de sus grandes artistas. Este es un error en el que caen, sobre todo, las personas más mayores, cuya desconexión con las novedades musicales lleva a que se limiten a escuchar a sus favoritos de siempre. No es necesario que nadie escuche aquellos géneros musicales que no le gustan: hay artistas nuevos de todos los estilos que cada año se esfuerzan por lanzar sus propuestas y que sean apreciadas por el público.

Por supuesto, esta consejo también se puede aplicar en el sentido contrario: no es bueno limitarse a escuchar solo el top 50 de canciones de Spotify. Apreciar lo que hicieron los artistas del pasado es una fuente inagotable de inspiración y entretenimiento. Pero, por desgracia, son muchos más los que se sienten orgullosos de escuchar solo la música de siempre que los que se vanaglorian de ignorar a los artistas del pasado. ¡Oír un poquito de todo es la clave para no dejar de disfrutar de nada!