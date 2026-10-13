Shakira, así ha sido su apoteósico adiós a Madrid junto a Bizarrap, Maluma, Dani Martín, Laura Pausini y Beelé

Shakira ha puesto fin a sus conciertos en Madrid el 12 de octubre, Día de la Hispanidad, después de un mes de su "histórica" residencia como parte de su gira mundial 'Las mujeres ya no lloran'. Y como había prometido y no podía ser de otra manera lo ha hecho ante miles de asistentes que se han convertido en su manada en el recinto de Villaverde, rebautizado como Macondo Park, y rodeada de amigos como Bizarrap, Dani Martín, Maluma, Laura Pausini y Beelé en un espectáculo que Madrid tardará mucho en olvidar.

La despedida ha empezado pasadas las 21.00 horas , cuando la artista ha subido al escenario tras hacer su ya icónica caminata por el recinto acompañada de un séquito de celebrities entre las que estaban la influencer Laura Escanes, la presentadora Nuria Roca, la modelo Blanca Padilla, o la cantante Chanel con las túnicas plateadas y las gafas futuristas con las que también hemos visto desfilar a Penélope Cruz, Sara Carbonero, Vicky Martín Berrocal, o Paz Vega.

"No me puedo creer que ya estemos en nuestro último concierto de esta residencia europea. Ha habido un antes y un después para mí, ha sido todo como un sueño. La verdad que no me quiero ir, no me quiero ir. Va a ser muy duro marcharme otra vez de España", ha confesado una emocionadísima Shakira ante más de 55.000 personas que han rugido al escucharla despedirse de nuestro país.

Aunque gran parte del 'show' se ha sucedido sin sorpresas -más de dos horas de música, alrededor de una treintena de canciones, numerosos cambios de vestuario y una puesta en escena que ha mutado gracias a las pantallas posteriores- la colombiana ha regalado varias sorpresas a sus incondicionales en este Día de la Hispanidad, ya que aunque se sabía que Maluma, Bizarrap, Dani Martín y Beelé cantarían con ella, los asistentes no contaban con que Laura Pausini se subiese de nuevo al escenario para entonar 'Antología' tras su colaboración en uno de sus primeros espectáculos de su residencia europea el pasado 20 de septiembre.

El repertorio de este fin de fiesta ha comenzado mirando a la Shakira de sus primeros años y ha avanzado hacia la artista que ha liderado las listas internacionales durante las últimas décadas. Por ejemplo, 'Girl Like Me', 'Las de la intuición' y 'Estoy aquí' han paso a otros temas como 'Inevitable', 'Te felicito', 'Can't Remember to Forget You' y 'Acróstico', antes de que el concierto se haya adentrado en una sucesión de colaboraciones y éxitos más bailables.

Ha sido el momento entonces de entonar 'Chantaje' o 'Agua' junto a Maluma -que ha sido recibido entre gritos- o Dani Martín, el madrileño que no le iba a romper el corazón, con quien ha interpretado 'Te dejo Madrid'.

El final ha sonado la 'BZRP Music Sessions, Vol. 53' mientras Bizarrap ha aparecido en el escenario, desatando la emoción, los gritos y los saltos de entre los presentes. Al terminar ambos se han abrazado sonrientes.

La parte más íntima aparece en canciones como 'Inevitable' o 'Acróstico', esta última acompañada de imágenes de sus hijos, antes de que el concierto haya recuperado progresivamente su carácter festivo. 'Copa Vacía', 'La bicicleta', 'Hips Don't Lie', 'Chantaje', 'Loca' y 'Soltera' han llevado el espectáculo hacia un tramo en el que el público ha participado de forma especialmente activa, coreando canciones que forman parte del imaginario musical de varias generaciones y en las que la artista ha apelado especialmente a las mujeres.

"Me he transformado en una mujer agradecida por ustedes. He aprendido que nosotras cada vez que nos caemos, nos levantamos más sabias, más resilientes, más fuertes. Como dijo una escritora que admiro, 'solas las mujeres las somos más vulnerables, pero juntas somos invencibles'", ha dicho parafraseando a Isabel Allende.

Cuando ya eran las 23.15 horas, la colombiana ha entonado 'Loba' y ha terminado con su colaboración con Bizarrap. Aunque el final estaba cada vez más cerca, todavía faltaba la despedida de la mano del carnaval que ha sucedido en la plaza junto al Estadio Shakira hasta casi media noche.

Después, el Macondo Park que se ha levantado durante estas 13 jornadas para acoger música y propuestas vinculadas a la cultura latina --desde la gastronomía hasta la literatura, la moda y distintas actividades para el público--, ha comenzado a apagar sus luces, despidiéndose así del regreso de la colombiana a España y su reencuentro con buena parte de las canciones que han construido su trayectoria.