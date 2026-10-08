Entrevista Arde Bogotá: "Hace tiempo que superamos las expectativas; el afán era poder hacer de esto nuestro oficio"

Hay entrevistas que tienen una carga personal diferente al resto porque sientes al artista más cercano, porque te gusta más su música o porque tienes una historia con ellos. Estas tres cosas me pasaban a mi con Arde Bogotá, la banda del momento en nuestro país que acaba de sacar su tercer discos de estudio Manufacturas del club de la gente sola.

Yo metí su primer single Antiaéreo en mi famosa playlist de indie español en 2020, antes de la pandemia, y desde entonces he visto su carrera crecer, florecer y explotar. Los he visto en concierto cuatro veces, nos seguimos en redes desde los inicios y finalmente pude entrevistarlos en las oficinas de Sony Music.

El grupo ha creado entorno a este trabajo una de las campañas de promoción más elaboradas y llena de acciones originales que recuerdo en la música española. Durante nuestra charla, que como siempre ocurre en estos casos en los que el artista está muy solicitado se quedó corta, pudimos hablar de la evolución de su carrera, de las soledades detrás de este disco, de como fue grabarlo en Los Ángeles, de todo lo relacionado con la promoción y los conciertos hervidero y de como es gestionar el proyecto viviendo en Cartagena entre otros temas.

¿Pensasteis que llegaríais tan lejos cuando lanzasteis Antiaéreo o vuestro camino en la música está superando todas vuestras expectativas?

Antonio: Hace tiempo que superó las expectativas. Yo... o sea, sí que siempre he pensado que nos hemos tomado el proyecto muy en serio desde el principio, pero el afán era vivir de esto, ¿no? O sea, en el mejor de los casos era como... te imaginas hacer festivales y tal. O sea, era como: ojalá que podamos hacer de esto nuestro oficio. Pero, de repente, un día tocamos en el estadio del Levante... O sea, se superaron todas las expectativas de viajes, de grabaciones, de cosas que podríamos hacer con las canciones, muy por encima de lo que habríamos pensado.

¿Qué tienen vuestras canciones o vuestra forma de hacer rock que es tan universal que gustan a mucha gente de todo el mundo?

Antonio: No lo sé. Lo primero que me nace —a ver si estáis de acuerdo—, pero lo primero que me nace es como que somos personas muy normales nosotros. O sea, somos gente muy normal, con gustos muy dispares entre los cuatro. Entonces, el resultado es un trabajo honesto que está en el medio de la opinión y del gusto de cuatro personas que comparten cosas, pero otras son muy diferentes. Y me puedo imaginar que eso puede ser algo con lo que bastante gente resuene, porque no somos... no somos peña rarísima de un lugar inesperado, sino que somos cuatro chavales de Cartagena —cada vez menos chavales, pero cuatro tíos—, pero como muy normales, ¿no? Y yo creo que eso hace que hagamos cosas que a lo mejor le parecen interesantes a la gente normal... Que me imagino que tu novia es alguien muy normal. Parte del azar de lo que nos ha pasado y de las cosas increíbles que nos pasan es que damos con algo que le puede gustar a mi madre y a mis amigos de Colombia.

Siempre habéis hecho las cosas a vuestra manera, pero con mucho cariño, y la promoción de este disco está siendo espectacular: El manuscrito en el Instituto Cervantes, los conciertos de Bigger Splash, las sorpresas en Trigo o Leturalma, lo que montasteis con El club de la gente sola y los conciertos Hervidero... ¿Cómo pensáis estas acciones y toda esta forma tan creativa, original y currada de apoyar vuestra música?

Antonio: Hemos tenido la suerte con este álbum de trabajarlo con bastante tiempo. Eso es uno de los ingredientes que yo creo que marca la diferencia. Y lo hemos trabajado con mucho tiempo teniendo muy claro de qué habla el álbum, cuál es su universo. Entonces, nos hemos podido rodear de muy buenos equipos: el equipo de Raw, el equipo de Sony, el equipo de Sabotage... Entre todas esas cabezas hemos ido creando movidas chulísimas, como lo de los Bigger Splash o pues donde estuvimos ayer, y aventuras así que yo creo que forman parte de un anhelo que teníamos, que era crear un proyecto alrededor de la música en el que uno pueda entrar a vivir casi, ¿no? Porque de los álbumes que nos gustan muchas veces puedes entrar a vivir en ellos, en el universo que te crean; o sea, como que como fan te generan un estímulo imaginativo que te lleva a imaginar más cosas, ¿no? Y ese era el anhelo nuestro: darle a la gente que nos sigue algo que les envuelva. Y creo que se está consiguiendo, que la gente no se ponga nerviosa, sí, que me parece importante resaltarlo.

A mí lo que me interesa es la idea de vender las entradas físicas como pequeño gesto en esta era en la que hay muchas críticas hacia la industria musical por el tema de las entradas de los conciertos.

Antonio: Es un pequeño gesto, pero los pequeños gestos suman y aportan a la conversación y al debate, y hace que las cosas cambien. No sé cómo lo veis vosotros. Sí que... o sea, para nosotros viene todo motivado de pensar cuál creemos que es la forma más justa de abrir unos espacios con aforo más limitado que la última vez que giramos, y que entendemos que va a querer ir a lo mejor más gente de la que cabe, ¿no? Pero creo que también ha sido una acción interesante para, como industria, reflexionar sobre: oye, qué tipo de maquinaria estamos creando entre todos, entre artistas, ticketeras, discográficas... O sea, qué estamos haciendo, porque al final esto lo sustenta la gente que paga con su dinero y con su tiempo ir a ver música en directo. Y bueno, ojalá que de aquí salgan reflexiones interesantes por nuestra parte, pero también por parte del resto de los artistas.

El disco se llama Manuscrituras del club de la gente sola y parece que tiene como un concepto pensado detrás. ¿Desde qué punto de vista estáis hablando de la soledad? ¿Qué pensáis del problema de la soledad hoy en día?

Antonio: Bueno, el álbum creo que parte de la sensación de tener una emoción que uno no quiere, ¿no? Como que el mundo te pone de repente dentro del pecho cosas que te gustaría apagar, como cuando desenchufas la tele porque no te gusta lo que están contando en las noticias. Y a partir de ese razonamiento empezamos a crear un manual de instrucciones para hacerte un corazón que no sienta nada, y empezamos a reflexionar sobre qué tipo de cosas entran ahí que de repente no quieres: el deseo como absolutamente loco de canciones como Judas o La culpa del señor herrero, o esa pena tan grande de Asidero... Y todo eso está sobrevolado por la soledad, ¿no? Porque al final la sensación es que si pudieras realmente apagarte el corazón y la sensibilidad, acabarías abocado a la soledad y a no poder relacionarte con el resto de los humanos. Y muy seguramente ahí es donde te lleva un mundo tan conectado y tan lleno de herramientas para la conexión: poco a poco parece que te empuja al aislamiento y a no saber relacionarte con el resto. Y en esas soledades es donde se mueven las canciones y donde está la reflexión de que a lo mejo hay que aprender a convivir con emociones que uno no quiere.

La pregunta de Los Ángeles y de Joe Chiccarelli: ¿Qué ha aportado él al disco?

Jota: El trabajo de Joe fue bastante... O sea, conocer su background y su trayectoria era bastante intimidante, pero parte de eso es lo que nos emocionaba también de ir a trabajar con él, ¿no? Su saber hacer, ¿no? Su manera de hacer las cosas, esa mili que hizo con Frank Zappa a principios de los 80... O sea, empezar así ya como que es demasiado grande como para que alguien aprenda, y tuvo que ser para él una experiencia increíble. Entonces hemos podido absorber mucho de él y de su manera de trabajar. Quiero decir, era lo que hablándolo con gente le decía old school, ¿sabes? Venga y venga, toma, y venga, toma, y todo en directo y mira, no hay dolor... Joder, vamos, no pienses. Él tenía un papelito dentro de su control que ponía: «No pienses, no hables, no hables» (y había otra más). Pero bueno, esa era su manera de motivarnos. Él tiene una discografía muy vasta y yo creo que, al menos a título personal, sería con el álbum... creo que fue el primer o segundo álbum de The Raconteurs, la banda de Jack White. Yo creo que ese es un sonido muy chulo que, escuchando su discografía, se parecía mucho a lo que hemos intentado conseguir en este disco.

Se nota la experimentación, el ensayo y la búsqueda creativa. ¿Cómo ha surgido ese sonido de las canciones del disco?

Dani: Creo que de una manera muy natural. El sonido del disco creo que por evolución de influencias, sobre todo de los cuatro, pues tiende a un sonido stoner, porque es lo que ya empezamos a buscar con... no sé, o sea, estuvimos en dos conciertos de Queens of the Stone Age y creo que rondaba mucho en nuestra cabeza en ese momento que estábamos terminando de componer. Y era como: joder, qué manera tan cruda de hacer rock, ¿no? Y ojalá poder implantar algo de esto en el próximo disco. Y ese sonido que decimos que suena un poco español dentro del disco creo que tiene que ver con que en los últimos años hemos estado saliendo fuera, hemos estado yendo a México, a Argentina, a Colombia... Y veíamos que las bandas de allí sonaban, aunque hicieran rock and roll, tenían ciertos tintes que las caracterizaban como mexicanas, como colombianas o como argentinas. Y nos preguntamos cómo podemos hacer que nuestra música se reconozca como que es española, que es una banda española, que es una banda de Cartagena. Y bueno, o sea, las primeras ideas quizá eran ciertamente muy flamencas —o sea, de ideas directamente de guitarra flamenca— y ya hemos intentado empujar entre todos. Y creo que el resultado es un rock and roll que no sabes explicar muy bien, pero de repente ves un sonido o algo que lo caracteriza como no puramente pasodoble, pero ¡hostia!, hay algo de español ahí.

¿Cómo es vivir en Cartagena los cuatro y gestionar la carrera de una de las bandas más grandes de España no estando en Madrid o Barcelona, que es donde se concentra gran parte de lo que se mueve en la industria?

Pepe: Yo creo que todo. Yo creo que aporta todo, porque empezamos ahí y sí hemos intentado trabajar fuera de ahí y no ha salido bien. Quiero decir que hemos buscado otro espacio, incluso en Madrid, de intentar componer o cosas así, y es que no es lo mismo. No es lo mismo, se respira otra cosa, no estás tan cómodo, no tienes tu juguete... Se nota. Nosotros nos sentimos muy cómodos en nuestro espacio y creo que eso es una de las cosas que nos permite trabajar a gusto y sin preocupación. Al final, el sitio sigue siendo el mismo sitio, no ha cambiado nada. Aunque fuera haya más ruido, donde estamos nosotros siempre es algo cómodo, te diría.

Tenéis un panteón de canciones ilustres de esas que, si no las tocáis en un concierto, se cabrean los fans. ¿Qué canción de este disco sentís que está cogiendo esa fuerza y que va a unirse a ese grupo de canciones que no podéis dejar de tocar en los conciertos porque os echan la bronca?

Pepe: Yo siempre fallo en esto y elijo una y luego al final no le gusta a nadie; al final solo me gusta a mí, así que yo no voy a responder, ja, ja, ja.

Dani: Claro, todavía es un poco pronto para saberlo, pero todavía... o sea, todavía el mundo no ha conocido bien Asidero y ya la gente la pide. O sea, todavía no está fuera y la gente la pide, entonces puede ser que esa... pero no lo sabemos. Es una cosa impredecible que creo que solo va a decir el público y cuando pase un poco de tiempo, no sé si estáis de acuerdo.

¿Qué pregunta no os han hecho todavía sobre el disco, pero a vosotros os gustaría que os hicieran?

Pepe: Si ya me conocéis, cuál es la pregunta: «¿Cómo se te ha ocurrido esta línea de bajo?». A mí nadie me ha preguntado todavía eso, estoy deseando.

¿Cómo se te ha ocurrido la línea de bajo de Instrucciones?

Pepe: ¿De Instrucciones? Pues mira, la verdad es que estuve pensando en cómo era la escala flamenca (ta-ta-ta-ta-ta) y dije: «¡Hostia! Pues a lo mejor si meto aquí un semitono y voy buscando como algo así...». Al final me refiero sobre todo a la segunda parte de la canción. Ahí, por ejemplo, se me ocurre eso. Y me acuerdo de que en la estrofa estábamos buscando un ritmo que no salía, que fuera parecido como al bum-bum-bum, ¿no? Y al final di con una suerte de como meter el estribillo pero partirlo a la mitad y bajar un tono, y ya pues conseguir como algo que caminaba y me gustó. Y luego ya un fraseo, porque me gusta meter información.

¿Cuál es esa persona que es fan vuestra y que os sigue en redes sociales que os haya sorprendido?

Dani: A mí me sorprendió el otro día Juanma Castaño. O sea, era como: «¿Qué?». Pero no sé si hay...

Antonio: Ayer me dijeron que nos sigue Juanjo Bona, que es un cantante que estuvo en Operación Triunfo, y mi prima es mucho más fan de Juanjo Bona que de nosotros, ja, ja, ja. Entonces me sorprendió que me dijera: «No, pero os sigue, sabe quiénes sois», ja, ja.

Pepe: ¿Os acordáis del rumor de que se suponía que Iker Casillas...? Había un rumor de que vino a Cartagena porque subió una foto en La Manga o no sé qué, y me sorprendería mucho...

Dani: ¿Iker Casillas es fan nuestro?

Antonio: No lo sé, no lo sé, pero hay un rumor, no sé si será verdad.