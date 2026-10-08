Mar Lucas insinúa que su exnovio Marc Lerch le puso los cuernos, horas después de que se supiera su ruptura

Hacía apenas unos meses que Mar Lucas y Marc Lerch habían confirmado su relación de pareja, y los numerosos comentarios de la influencer en las publicaciones de él daban a entender que todo iba viento en popa entre ellos. Hace cerca de mes y medio, los comentarios pararon, y ayer mismo se supo que su relación había llegado a su fin. Horas más tarde de que se conociese la noticia, Mar Lucas publicó un vídeo, en el que insinúa que Marc Lerch le puso los cuernos, y que esa habría sido la razón por la que ya no están juntos.

El vídeo ha pillado por sorpresa a muchos de los seguidores de Mar Lucas, ya que no es habitual que la influencer publique este tipo de contenidos en sus redes. Por lo que parece, la relación con Marc Lerch le habría ilusionado bastante, y el duro golpe de la infidelidad habría sido la causa de que ahora ataque a su ex con un vídeo de este tipo. Faltan muchas confirmaciones por obtener, así que habrá que esperar a que sean los propios protagonistas los que se pronuncien al respecto.