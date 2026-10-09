Fabiana Sevillano, la nueva invitada de AuronPlay para Minecraft Extremo: ¿invitarán a Pereira y a Ferrán Torres?

El formato de Minecraft Extremo está siendo, sin duda, uno de los contenidos más virales y comentados de Twitch de los últimos meses. Tras el arranque con Agustin51 y Pereira, y el paso de Juan Guarnizo, le ha llegado el turno a alguien con mucha menos experiencia en el sector de los videojuegos y de los streams: Fabiana Sevillano. Pronto llegará como colaboradora, y la costumbre de Auron de traer a invitados especiales que generen salseo ha hecho que muchos en redes especulen sobre lo que podría estar planeando.

Los nombres de Pereira y Ferrán Torres son los que más han sonado, debido a los recientes rumores de amorío que se han generado entre Fabiana Sevillano y ellos dos. Aunque la propia Fabiana ha negado cualquier acercamiento, Auron no está dispuesto a dejar pasar una oportunidad de hacer de celestino, que parece ser su nuevo hobby.