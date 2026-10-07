Lamine Yamal, Pedri, Cubarsí… la Selección cambia el campo de fútbol por Among Us en Twitch

La pasada noche del domingo, la comunidad de Twitch fue testigo de uno de esos cruces entre el deporte de élite y el entretenimiento digital que solo pueden darse en la plataforma. Nueve futbolistas de primer nivel —Lamine Yamal, Pedri, Pau Cubarsí, Fermín López, Dani Olmo, Yeremy Pino, Víctor Muñoz, Borja Iglesias y David Raya— se conectaron en directo para disputar una multitudinaria partida de Among Us junto a algunas de las mayores referencias del streaming en español.

El evento, promovido y retransmitido por el creador de contenido Peereira7, se convirtió en un fenómeno instantáneo de audiencias al registrar más de 6 millones de visualizaciones en su canal de Twitch en sus primeras 24 horas. A la cita no faltaron figuras icónicas de la plataforma como Ibai Llanos, Auronplay, Agustin51 o Paache, generando una sinergia espontánea que rápidamente se adueñó de las conversaciones en redes sociales.

Esta retransmisión vuelve a evidenciar la profunda transformación en los hábitos de consumo de los aficionados al deporte: el fútbol ya no solo conecta con el público joven dentro del terreno de juego, sino que encuentra en Twitch un espacio idóneo para mostrar la faceta más cercana, humana y desenfadada de sus protagonistas.

Además, el evento dejó un detalle clave para la industria del videojuego: años después de su eclosión global como fenómeno sociocultural en Twitch, Among Us demuestra mantener intacta su vigencia dentro de la cultura del gaming. Ver a varios de los mejores futbolistas del momento compartiendo código de partida con los creadores que popularizaron el título consolida al videojuego como un catalizador social intergeneracional.

Este directo supone un nuevo ejemplo de cómo el deporte rey, los videojuegos y la cultura de creadores convergen de forma natural, reafirmando a Twitch como el punto de encuentro imprescindible donde las distintas corrientes del entretenimiento contemporáneo se cruzan en riguroso directo.