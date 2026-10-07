Puño Dragón nos cuenta la historia de Haré lo que pueda: "un amigo que quería regalarle la canción a su chica me la encargó"

Entrevistamos a Puño Dragón con motivo del lanzamiento de su nuevo disco de estudio, A palos, el tercer álbum de su carrera con el que consolidan su crecimiento con ese rock and roll clásico y desenfadado de letras poéticas que recuerda a referentes como Los Rodríguez, Fito y Fitipaldis o Pereza. En nuestra charla con los cinco miembros de la banda en Madrid, conversamos sobre este nuevo trabajo, la escena musical de la que forman parte, sus influencias y el funcionamiento interno de un proyecto con dos vocalistas.

Con motivo del lanzamiento de A palos y la gran acogida que están teniendo sus composiciones, recientemente pudimos charlar con Rafa Tarsicio y Germán Mingote sobre la evolución de la banda desde sus orígenes en Asturias hasta esta nueva etapa musical. En nuestra conversación no pudimos evitar detenernos en la historia detrás de Haré lo que pueda, uno de los temas más destacados de su anterior álbum (Juegos violentos) y una de las canciones más queridas de su repertorio.

Aprovechando su visita, la formación asturiana protagoniza una nueva entrega de 'Historia de un hit', la sección que publico cada miércoles en Instagram en la que los artistas nos desvelan los entresijos y el origen de sus temas más emblemáticos. Un espacio por el que ya han pasado canciones tan icónicas como 'Física o Química' de Despistaos, 'Eaea' de Blanca Paloma, 'La Gozadera' de Gente de Zona, 'Tenía tanto que darte' de Nena Daconte o 'Yo pensaba que me había tocado Dios' de Barry B.

Sobre el rocambolesco e insólito origen de la composición, Rafa Tarsicio nos desvela que el tema nació originalmente como un encargo personalizado: "Tenía muy poco dinero y un amigo tenía un amigo que quería regalarle una canción a su chica por el aniversario. Me encargó la canción, se la cobré muy barata e hice Haré lo que pueda. Después de recibir muchos inputs de que el estribillo era buenísimo, tuve que pedirle por favor al chico si me dejaba usarla para el disco de Puño, y me la cedió totalmente". Por cierto, ante la duda inevitable: la pareja para la que se compuso la canción ya no sigue junta.

A pesar de tener el visto bueno, la canción estuvo a punto de no ver la luz en repetidas ocasiones. Fue la intervención del productor Víctor Pescador lo que cambió su destino: "De todo el catálogo de canciones para el disco, esta estaba la última. Víctor dijo de elegir la que quisiéramos para coproducirla juntos y escogió esa. La grabamos en un día en Asturias", recuerda Germán Mingote. Sin embargo, los problemas no terminaron ahí: la tesitura no le encajaba a Rafa a la hora de cantarla y estuvo descartada hasta el último día de grabación. "Dije de darle un intento yo a ver si encajaba con mi voz, porque si no no iba a entrar en el disco. La rescatamos varias veces de morir", añade Germán entre risas sobre un tema que pasó de ser una canción por encargo a convertirse en un pilar fundamental de su directo.