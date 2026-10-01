Miss Caffeina nos cuenta la historia de Mira como vuelo: "Una canción puede cambiarlo todo"

Entrevistamos a Miss Caffeina por la celebración del décimo aniversario de Detroit, el disco más icónico de su carrera y con el que lograron consolidar de manera definitiva su posición en la industria musical. Alberto Jiménez nos habla de esta etapa, del proceso creativo del álbum, de cómo una sola composición puede transformarlo todo y de la gira especial con la que interpretarán el trabajo al completo.

Con motivo del décimo aniversario del lanzamiento de Detroit y el anuncio de sus conciertos especiales, recientemente pudimos charlar con Alberto sobre el impacto de esta etapa en su trayectoria, los orígenes del grupo y las dinámicas internas de composición. En nuestra conversación no pudimos evitar detenernos en la gestación y el fenómeno alrededor de Mira como vuelo, una de las canciones más icónicas del indie español y el auténtico punto de inflexión en su carrera.

Aprovechando la ocasión, el vocalista madrileño protagoniza una nueva entrega de 'Historia de un hit', la sección que publico cada miércoles en Instagram en la que los artistas nos desvelan los entresijos y el origen de sus temas más emblemáticos. Un espacio por el que ya han pasado canciones tan icónicas como 'Física o Química' de Despistaos, 'Eaea' de Blanca Paloma, 'La Gozadera' de Gente de Zona, 'Tenía tanto que darte' de Nena Daconte o 'La vida moderna" de Veintiuno.

Sobre el papel determinante que jugó la composición en el futuro de la banda, Alberto nos confiesa que no imaginaban el impacto que tendría antes de ver la respuesta del público: "Nosotros nunca supimos, cuando nos pusimos a hacer ese disco, que iba a ser el disco que nos iba a llevar a vivir de la música y a consolidar el proyecto. Con ese disco pasó una cosa con la que siempre éramos muy reticentes a aceptar, que era el hecho de que una canción podía cambiarlo todo. En este caso fue Mira como vuelo".

Ese tema no solo redefinió su estatus, sino que se convirtió en un himno intergeneracional del pop alternativo en España: "Creo que abrió una puerta para que la gente escuchase el disco y escuchase nuestra música, y hasta hoy en día es nuestro gran hit. En nuestra discografía hay mucha referencia a volar y a las alas, y entiendo que tiene que ver con la libertad. Tú puedes estar muy seguro de que una canción va a funcionar y luego no funciona, y al revés completamente. Nos pasó con Mira como vuelo y nos pasó también con Para toda la vida".