Un Leiva gigante cierra en Madrid la mejor gira española del momento con homenaje a Leiva y Juancho lesionado

Leiva ha cerrado en Madrid la que a juicio de la Academia de la Música de España fue la mejor gira española que arrancó en 2025 y con ella, y esto bastaba verlo en el rostro complacido de su protagonista, un periplo personal y artístico tan 'Gigante' como su título indica.

"Ha sido superinesperado por el volumen y por todo lo bueno que ha pasado. Lo recordaremos siempre, pero me gustaría que esa sensación de nostalgia hoy no lo gobernara todo, que no se termina una gira, sino que estamos un miércoles 16.000 personas cantando juntos", ha destacado él mismo al inicio su concierto en Madrid.

Según cifras de la promotora, más de 450.000 personas han disfrutado de este "tour" 'Gigante' que también esta noche ha colgado el cartel de aforo completo del Movistar Arena, como ha sucedido en sus tres últimas incursiones previas este mes de septiembre en el mismo recinto a modo de despedida.

"Estás en tu mejor momento de largo", canta Leiva en el disco que le da sorporte y con el que comparte nombre, el que le proporcionó el citado galardón y otros tres más de la Academia. Lo escribiera de manera irónica en su momento o no, no hace tanto desde que el madrileño temió seriamente quedarse sin instrumento para cantar, como narraba en su documental 'Hasta que me quede sin voz'.

No sucedió. Cierto es que el público hubo de aguardar cuatro años para sus nuevos temas, pero en el proceso se reconcilió consigo mismo y empezó a tratarse mejor para dar forma a un álbum tan importante que ha ocupado un tercio del repertorio de este "tour".

"Empezaré mis vacaciones enfermo"

La noche ya prometía en los prolegómenos con esa vibración de las ocasiones especiales y un buen número de rostros célebres entre las gradas, que a su vez daban buena muestra de la transversalidad del público abonado a la fórmula roquera de Leiva, siempre emotiva, raramente política (tampoco esta noche ha habido declaraciones por ejemplo sobre la acampada de Sol contra los desahucios).

La adscripción popular al disco 'Gigante' se ha hecho palpable en cuanto, con puntualidad, el "show" ha arrancado con las voces de miles de asistentes cantando el unísono las primeras líneas de 'Bajo presion'.

Frente a ellos su ídolo, de blanco y prendido a su sombrero fedora, ante un bonito escenario de aires retro con una pantalla semicircular de fondo y potentes muros de luz alrededor, parapetado por el septeto que integra la "Leiband", entre ellos su hermano Juancho lesionado.

"Quiero poner en valor la generosidad y el compromiso de banda que tiene, que se ha roto una rodilla y está aquí tocando con nosotros", le ha reconocido en esos momentos iniciales, sentado y enyesado, pero tan activo y sonriente como el resto de la banda, que ha vuelto a mostrar una vez más su buena química más allá de lo laboral.

Cuando poco después ha sonado 'Terriblemente cruel', la primera de las míticas, el recinto ha cobrado de lleno ese aire de colectivo con una voz, amplificado por los dejes "springstinianos" del tema, con sus sonoros vientos, hilvando luego con ese "siempre, siempre, siempre" de 'Superpoderes' para cuajar el primer gran clímax.

"Aunque no lo creáis, mis vacaciones reales consisten en poder ponerme malo de la garganta sin sufrimiento", ha reconocido Leiva a esta altura, al desvelar su intención una vez liberado de toda responsabilidad: "Me desnudaré, me beberé una jarra de agua helada y pondré el aire acondicionado en el 7, así que mis vacaciones empezarán mañana enfermo".

Sorpresa a lo Chuck Berry

En cualquier caso se le ha visto ya liberado ("Yo soy superrfeliz ahora mismo", ha confesado más tarde), balanceándose con su guitarra en 'Sincericidio', mientras que en 'El polvo de los días raros' se han enroscado en un "crescendo" memorable, ampliado por el juego de luces, hasta configurar otro momento épico.

El repertorio le ha permitido seguir mostrando facetas diferentes con la sabiniana 'Ángulo muerto', con ese 'Shock y Adrenalina' que sabe a Tequila o con el funk de 'Flecha', una de las más bailables de su repertorio, aunque si ha habido "un capricho para bailar y desinhibirse" ha llegado con la sorpresa del 'You Never Can Tell' de Chuck Berry pasado por la traslación previa al español que de ella hizo Santiago Auserón.

"Si fuéramos capaces de guardar un secreto y no grabar la canción... A mí no me importa que se grabe o no, no voy a ganar más, es por hacer algo simplemente romántico que quede aquí entre nosotros", ha pedido al afrontar la inédita 'Palomas de Amazon', cuyos coros ha estado grabando estos días en Madrid con ayuda de los coros del público en un bello momento.

Le ha dado continuidad con su reinterpretación de 'El hombre pájaro' de Robe, en homenaje al fallecido Robe Iniesta, al que en los bises ha vuelto a rendir tributo con 'Caída libre', el tema que grabaron juntos poco antes de su muerte. "Por todo lo que nos dejó sin pretenderlo, un tipo importante para mí", ha dicho de él.

Leiva, que se ha olvidado de su disco de debut en solitario, aquel 'Diciembre' (2012), no ha dejado atrás sin embargo su tiempo en Pereza. Lo ha retomado en el tramo final, algo que los miles de asistentes han agradecido entre 'Pienso en aquella tarde', 'Estrella polar', los gatos de 'Lady Madrid' o, como remate total, con 'Princesas', uniendo así un pasado y un presente (de nuevo) gigantes.