Los hermanos Caño agradecidos por la repercusión de Dama y Vagabundo: de la viralidad en redes al Top 20 de Spotify

El fenómeno viral de los hermanos Caño —conocidos artísticamente como Envido6— con su particular versión de "Dama y vagabundo" ha dado el salto definitivo de las redes sociales a la primera línea de la actualidad musical. Tras arrasar en plataformas y posicionarse con fuerza en las listas de reproducción, los miembros de esta familia se enfrentaban recientemente a su primer photocall oficial con motivo del estreno del documental Aquel de Raphael, un momento que vivieron con mezcla de ilusión y nerviosismo: "Es el primero. Estamos nerviosos, pero muy bien, muy agradable, la verdad. Mucha gente. Sorprendidos, pero bueno, sorprendidos y agradecidos y ya está".

Preguntados por la vertiginosa cantidad de oportunidades que les ha abierto este éxito repentino tras arrancar con un vídeo en un porche, los hermanos tienen claro cómo afrontan esta etapa: "Sí, sí, sí, sí. Yo creo que al final cada uno tiene que aprovechar un poco este tipo de oportunidades que te da la vida y ya está, y agradecerlas sobre todo". Una exposición masiva que viene acompañada de todo tipo de reacciones en el ecosistema digital, sobre lo cual reflexionan con naturalidad: "Como decía Miki, siempre hay críticas, bueno, dilo tú entonces. Siempre hay críticas, pero bueno, lo bueno es que de todo se aprende, entonces podemos coger esas críticas y convertirlas en, bueno, aprendizaje para hacer lo mejor. Como hemos dicho en otros medios de comunicación, que la gran mayoría no son críticas a hacer daño, sino que son comentarios ingeniosos que no van a hacer daño a nadie; algunas hay críticas que a lo mejor van a hacer daño, pero la gran mayoría son personas muy graciosas".

El alcance de su interpretación de este tema vinculado a Ana Mena ha trascendido las pantallas de los usuarios anónimos hasta llamar la atención de rostros muy conocidos de internet, aunque sobre si la propia artista se ha comunicado con ellos, desvelan: "No, todavía no. No, pero hemos visto que ha cantado la canción en un festival en Granada". En cuanto a las sorpresas que se están llevando con figuras del sector, destacan el respaldo recibido por grandes creadores de contenido: "Influencers, ¿no? Sí, sobre todo bueno, es que todo el mundo, al final todo el mundo en redes sociales, también hay mucha gente que para nosotros es en plan, jo, mira, tal, que nos ha dado a seguir o que nos ha escrito, The Grefg, tal, Willyrex, no sé, como gente que dice, jolín, ¿sabes? Que ha llegado muy lejos esto, ¿sabes? Entonces eso sí que nos ha dado".

Lejos de ver este hito como algo pasajero, los hermanos Caño miran al futuro con ambición y confirman que esto solo es el principio de su andadura en la industria: "Hay sorpresas, hay sorpresas y estamos preparando muchas cosas, tenemos muchas ganas porque ya estamos como artistas y estamos empezando en este mundo en el que hemos empezado muy alto y pretendemos seguir cada vez más alto, entonces vamos a empezar ahí en esa ola". Con proyectos en marcha y dispuestos a seguir sorprendiendo a su comunidad, el grupo asegura que su camino musical no ha hecho más que despegar.