Amaia aprovecha que Pedro Sánchez le da un premio para entregarle un cartel de 'Decreto Maricarmen'

La cantante Amaia Romero se ha vuelto viral cuando, tras recibir de manos de Pedro Sánchez un premio en Barcelona, aprovechó el momento para lanzarle un claro mensaje sobre la crisis de la vivienda al entregarle un pequeño cartel en el que se podía leer "Decreto Maricarmen".

Lejos de esquivar la situación, el propio presidente del Gobierno cogió el cartel ante la sorpresa de los asistentes, posando junto a la artista con el lema en mano en una estampa que tardó pocos minutos en dar la vuelta a las redes sociales.

Este gesto conecta directamente con la indignación social por los problemas de acceso a la vivienda y el reciente caso de Maricarmen, una mujer de 87 años desahuciada en Madrid tras décadas de alquiler. La presión en la calle y las movilizaciones han bautizado popularmente como "Decreto Maricarmen" a las medidas urgentes que se reclaman al Ejecutivo para poner freno a este tipo de situaciones.

Con este movimiento en plena gala, la música navarra ha conseguido llevar un debate candente de la calle al centro de la actualidad institucional, desatando una oleada de aplausos y comentarios de apoyo en plataformas como X e Instagram.