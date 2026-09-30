Siloé anuncia su gira más ambiciosa hasta la fecha: Terrorismo emocional 2027 Deluxe tour

La banda vallisoletana da un nuevo salto con una gira de gran formato que pondrá en circulación más de 300.000 entradas y recorrerá España, Europa y Latinoamérica. Siloé ha presentado esta mañana en Fitz "Terrorismo Emocional 2027 Deluxe Tour", la nueva gira con la que la banda abre el capítulo más ambicioso de su trayectoria.

La presentación tuvo lugar en una velada conducida por Patricia Imaz, en la que el grupo compartió los primeros detalles de un tour que supone un importante salto de escala para Siloé.

Más de 300.000 entradas saldrán a la venta a lo largo de esta nueva gira, que llevará a la banda a algunos de los recintos más importantes de su trayectoria y extenderá el universo de Terrorismo Emocional mucho más allá de España.

"Terrorismo Emocional 2027 Deluxe Tour" arrancará con 15 primeras fechas, a las que se irán sumando nuevas ciudades y conciertos durante los próximos meses en España, Europa y Latinoamérica.

El anuncio llega en pleno proceso de expansión internacional de Siloé. La primera gira europea de la banda, prevista para diciembre de 2026, ya ha colgado el cartel de SOLD OUT, confirmando la creciente conexión del proyecto con el público fuera de España.

En noviembre de 2026, Siloé viajará a México como banda invitada en los conciertos de Morat en el Palacio de los Deportes, uno de los recintos más emblemáticos del país y una nueva oportunidad para presentar su directo ante miles de personas.

Dos hitos que anticipan la dimensión internacional que tendrá Terrorismo Emocional 2027 Deluxe Tour y consolidan una etapa en la que Siloé amplía territorios sin perder la esencia que ha impulsado su crecimiento: las canciones, el directo y una comunidad que no ha dejado de expandirse. Fruto de este éxito hoy recibían en el evento de presentación de la gira un disco de oro por su single "Amor infinito", que una vez más posiciona a los vallisoletanos como uno de los proyectos con más proyección del panorama nacional.

Para esta nueva etapa, Siloé prepara un espectáculo completamente renovado y concebido para grandes recintos, con una producción a la altura de este nuevo salto pero manteniendo intactas la intensidad, la emoción y la conexión con el público que han definido sus conciertos hasta ahora.