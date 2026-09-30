Marina Barrial y Manu Regato confirman su ruptura y critican a quienes especulan sobre ellos

Puede que la pareja formada por Marina Barrial y Manu Regato fuera, oficialmente, algo reciente; pero hacía ya mucho tiempo que las redes daban por hecho que estaban en una relación romántica. Tras varios años de rumores, este pasado mes de junio confirmaron, al fin, que eran pareja, pero la alegría no ha durado demasiado entre sus seguidores: después de un verano en el que no se dejaron ver mucho juntos y con rumores de infidelidad a sus espaldas, dieron a entender que ya no estaban juntos.

Hubo que esperar un tiempo para que Marina Barrial decidiese hablar al respecto del tema, y aunque no indicó que su relación con Manu Regato hubiese terminado de forma definitiva, sí que reconoció que estaban pasando por un mal momento. Ahora, tras varias semanas de expectación, ambos han utilizado sus stories de Instagram para confirmar su ruptura. Lo hacen, según han explicado ellos mismos, para defenderse de las "mentiras" que han surgido en torno a las razones de su separación. Los más críticos de las redes no han dudado en señalar las incongruencias entre estas declaraciones y los comportamientos que ambos han tenido en las últimas semanas.