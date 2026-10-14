La Mare despliega su Tierna Verbena: un canto íntimo a los duelos, la amistad y los afectos

Tierna Verbena, disponible el 16 de octubre, nos invita a bailar las alegrías y las penas, a hablar de lo que nos duele, mirarnos con ternura y, sobre todo, cantar la vida. Un disco fresco y ecléctico, sello de La Mare, en el que se hace evidente la madurez de un proyecto que no ha dejado de crecer, transformarse y afianzarse.

Para celebrar esta verbena, La Mare se ha rodeado de numerosos artistas, amigas y amigos que aportan sus propias raíces y sonidos. Andalucía y las dos Castillas se imbrican en ‘Amores’, el focus track del álbum, donde la conquense Bewis de la Rosa y el burgalés Nacho Prada, de El Nido, se suman a La Mare para cantarle a la belleza de entregarse sin miedo a esos amores que vienen y van. Panderos y panderetas se encuentran con sintetizadores y subgraves en una canción creada por tres artistas que se admiran, se acompañan y comparten una misma forma de entender la música.

El Albaicín se cuela a través de la voz y las preciosas guitarras de El Jose en ‘Ojalá que me escuche’ y, desde la Isla de San Fernando, Carmen Xía aporta su arte contra el turismo de chancletas y calcetines para reivindicar en ‘Gaditana’ que la “tierra es pa’ quien la canta”. Pero La Mare siempre ha mirado al otro lado del Atlántico y de allí llegan las voces de la argentina Romea (‘Cuando mejor estaba’) y el dúo peruano Alejandro y María Laura (‘ADIÓS’).

En la 'Tierna Verbena' de La Mare hay espacio para la cumbia, la bachata o las alegrías, para la bandurria, el bombo legüero y los sintetizadores. Disfrute y emoción, humor y poesía en una contundente y elegante producción musical para un disco que confirma el afianzamiento de la trayectoria de la gaditana.