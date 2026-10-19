Viva Suecia hace historia en "El concierto de sus vidas" ante más de 20.000 personas en Murcia

Viva Suecia vivió el sábado 17 una de las noches más especiales de su trayectoria. La banda murciana reunió a más de 20.000 personas en Espacio Norte de Murcia en un concierto que los propios integrantes bautizaron como "El concierto de nuestras vidas”, convirtiéndolo en uno de los acontecimientos musicales más importantes del año para la ciudad y la Región.

Hoonine fue la encargada de abrir la velada, mientras que el periodista y gran amigo de la banda Carlos del Amor ejerció de maestro de ceremonias y dio la bienvenida al grupo en una noche muy especial. Rafa Val, Alberto Cantúa, Fernando Campillo y Jess Fabric protagonizaron un concierto que trascendió lo musical para convertirse en un reencuentro con sus raíces y con la ciudad que los vio crecer. Una cita que, como no podía ser de otra manera, contó con las apariciones sorpresa de Arde Bogotá, Rata, Sean Frutos y Jorge Guirao, sumando aún más emoción a una noche marcada por el talento murciano.

Pasado, presente y futuro de la música made in Murcia se dieron la mano sobre el escenario, ante un público que confirmó la dimensión de un acontecimiento llamado a permanecer en la memoria de la banda y de sus seguidores.

“El concierto de nuestras vidas” supone un nuevo hito en la trayectoria de Viva Suecia y refleja el extraordinario momento que atraviesa el grupo, consolidado como uno de los grandes nombres del panorama musical nacional.