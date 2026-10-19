Miley Cyrus llora al rendir homenaje a Dolly Parton en un concierto en Los Ángeles: "La echo de menos"

Miley Cyrus se mostró profundamente conmovida y rompió a llorar al rendir un sentido homenaje a su difunta madrina, la legendaria Dolly Parton, durante su esperado concierto en el Hollywood Bowl de Los Ángeles. Esta actuación marcó su regreso a los grandes escenarios en un concierto completo tras varios años de ausencia.

Ante un aforo repleto que incluía a rostros conocidos de la industria como Selena Gomez y Christina Aguilera, Miley se secó las lágrimas con un pañuelo mientras compartía con el público la profunda conexión que la unía a la reina del country, fallecida en agosto a los 80 años: "Dolly y yo somos eternas. Nada en esta vida podría separarnos jamás», expresó con la voz quebrada. "Y voy a volver a verla. ¡Y tengo unas ganas locas de que llegue ese momento, porque la extraño!".

La cantante abrió su corazón ante los espectadores al recordar una entrañable y divertida anécdota de su infancia ocurrida precisamente en ese mismo recinto. Miley relató que, cuando era niña, le suplicó a Parton que no la invitara a subir al escenario para poder disfrutar de su concierto desde el público como una fan más. Aunque su madrina aceptó en un principio, terminó troleándola con cariño: abrió el espectáculo interpretando el tema principal de Hannah Montana (The Best of Both Worlds) y reveló públicamente la presencia de su ahijada sentada entre los espectadores. «Ese recuerdo es oro para mí», confesó entre risas nostálgicas.

Con una enorme fotografía en blanco y negro de Dolly proyectada en las pantallas gigantes, Cyrus aseguró que siente su presencia a su lado con más fuerza que nunca. Para cerrar el tributo por todo lo alto, interpretó una versión muy personal y desgarradora de Jolene, el icónico tema de su madrina que ambas habían compartido de forma memorable en ocasiones anteriores, sellando una noche inolvidable de música, lágrimas y hermandad generacional.