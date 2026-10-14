Entrevista a Gale: "Con Aitana me invitaron a una sesión de Cuarto Azul y nos hicimos amigas"

No todos los días se tiene la suerte de charlar con una artista que además de una gran carrera en solitario es una de las compositoras más grandes y exitosas de Miami y la música latina en general. Con motivo de su paso por España y de su estrecha vinculación con los grandes lanzamientos del momento, la cantante y compositora puertorriqueña Gale hizo una parada en nuestra redacción para hacer balance de una trayectoria única que camina con éxito entre el estrellato en solitario y los grandes hits globales.

Con discos como Lo que no te dije (2023) o Lo que puede pasar (2025), la artista nacida en Puerto Rico combina su faceta como intérprete con un talento compositivo excepcional que ha dado forma a éxitos masivos para figuras de la talla de Shakira, con quien ha colaborado estrechamente en temas como Copa vacía y Puntería o participando en su reciente residencia, y Aitana, firmando himnos virales de la magnitud de Superestrella para su álbum Cuarto azul. En nuestra entrevista, Gale nos desveló los secretos detrás de estas grandes colaboraciones, cómo conviven sus dos mundos creativos y los primeros detalles de lo que será su esperado tercer álbum de estudio.

Asimismo, repasamos su exitosa labor como compositora para otros artistas, su complicidad con figuras como Manuel Turizo en El merengue, sus influencias musicales —desde el universo anglosajón hasta los boleros de su infancia— y las colaboraciones con artistas españoles que sueña con hacer realidad, entre muchos otros temas.

La historia de Gale es una historia de dos carreras paralelas en la música. Por un lado está tu carrera personal como artista principal, con discos como Lo que no te dije (2023) o Lo que puede pasar (2025), y por otro lado tu faceta como compositora para otros artistas. ¿Cómo conviven esos dos mundos?

Gale: Ay, bueno, pues soy las dos, ja, ja, ja, ja. Eh, me gusta mucho componer para otros artistas, siento que es como... lo disfruto mucho, siento que es como actuar un poco, estoy ayudando a poner en palabras y en melodías lo que esta persona quiera decir, y también es un proceso vulnerable. Pero cuando estoy escribiendo para mí, mis canciones, ahí siento que es un poquito más íntimo, más personal, eh, también más vulnerable y un poquito me da más miedo, pero igual lo hago y me fascina, es como mi manera, mi vehículo, mi manera de expresarme, y es un proceso muy especial.

Shakira está aquí ahora mismo haciendo una residencia, y tú has colaborado con ella en la canción Copa vacía junto a Turizo, has aparecido en la residencia y has caminado con ella. ¿Cómo ha sido esa experiencia y cómo es trabajar con ella?

Gale: Demasiado, demasiado lindo. O sea, yo la quiero muchísimo y ella siempre me ha apoyado también en mi carrera desde mis principios; ella escuchó mi canción Inmadura antes de que fuera el primer sencillo de mi primer álbum, eh, y le gustó mucho. Ella ha compartido también ese primer álbum cuando salió, y ha sido un proceso, ha sido parte de mi carrera, ¿no? Y trabajar con ella es increíble, o sea, ella sabe lo que quiere, ella es muy pies en la tierra, es muy hermosa persona, muy conectada también con su creatividad, y eso como que me ha encantado vivirlo con ella. Escribiendo estas canciones, Copa vacía, Puntería, y caminar en esa experiencia que pasé ahora justo este fin de semana, fue impresionante. O sea, yo ya he abierto algunos shows de ella, sus estadios en Medellín, su estadio en Ciudad de México, y aquí fui parte también de la residencia de este festival, residencia de Shakira, pero esa caminata fue impresionante. Subí un video sobre eso y la gente, el público, verte en esa pantalla, es muy fuerte, y tenerla ahí a mi lado fue muy especial.

Hay que hablar de Aitana. Por un lado, ¿cómo surge vuestra amistad y tu participación como compositora en muchas de las canciones de Cuarto azul?

Gale: No, sí, precioso ese álbum, am. Con Aitana hicimos clic cuando me invitaron a una sesión de este álbum, Cuarto azul, en Miami; ella estaba haciendo unas sesiones allá, sesiones de composición, y yo creo que la primera que escribimos fue en el segundo intento, esa fue la primera que escribimos, y ya de ahí es que hicimos como clic, nos hicimos amigas, nos entendemos muy bien creativamente, también personalmente, y tenemos muchas cosas en común, y es como muy sencillo hacer música con ella. Ella es una artista también que sabe lo que quiere, llega con conceptos, llega dispuesta a hablar y a tocar esos temas personales y vulnerables, y a mí pues la verdad es que, como compositora, me lo hace mucho más fácil, porque fluye, fluye mucho. Y me encanta sobre todo la amistad que tenemos, pero trabajar con ella también es muy bonito.

Hay que hablar de una canción en concreto que es, obviamente, Superestrella. ¿Pensabas que sería tan grande? ¿Cómo fue componerla y qué es lo que cuenta exactamente?

Gale: Bueno, Superestrella ha sido un fenómeno y ahora un himno, que es que la verdad me fascina cada vez que la escucho, yo la canto y la bailo con mis amigos. Pero cómo surgió, pues mira, fue de las últimas canciones que escribimos para Cuarto azul, fue de esas últimas sesiones, y ay, qué lo disfrutamos mucho. Ella llegó ya con el concepto, ella llegó con una idea muy clara, muy sólida, de que quería escribir una canción que se llamara Superestrella, y la fuimos desarrollando, la hicimos, lo disfrutamos mucho, grabamos juntas las voces de Superestrella, y es que lo gozamos, la verdad. Fue como algo que surgió bastante sencillo, ella sí sintió que era muy especial esta canción desde que la hicimos, ella tuvo esa visión y tal cual. Y sobre todo lo que ha pasado con el mundial, eso obviamente no lo teníamos contemplado, pero qué bueno, ja, ja, ja. Y el mundial sí me vi todos los partidos, me lo disfruté mucho, y cada vez que ganaba también este España ponían esta canción; era muy fuerte, o sea, de verdad que lo sigo viviendo bastante heavy.

Claro, es que las imágenes de Cristiano Ronaldo llorando y sonando Superestrella...

Gale: No, ay, no, eh, sí, eh, bueno, sí, es muy, muy, muy fuerte.

Es una canción que habla de los problemas de la fama relacionados con cuando eres famoso y te cuesta abrirte a otras personas que estás conociendo.

Gale: No, sí, y también como desde un punto de vista de disfrutar, como desde un punto de vista de "quiero pasarla bien, no lo quiero pensar tanto, quiero conocerte, no es fácil, pero bueno, vamos a disfrutar". Entonces es como más desde ese ángulo, y me encanta que todo el mundo ha podido como conectar con la canción, no importa la edad, no importa nada, o sea, todo el mundo canta esta canción, es muy bonito verlo.

Me han llegado rumores de que estás componiendo de nuevo con Aitana. ¿Qué nos puedes contar?

Gale: Bueno, estamos trabajando ahí en su álbum, pero es que no puedo decir nada porque es que le tocaría a ella decir de su álbum. Pero del mío te cuento que también estoy trabajando, ja, ja, ja, empezando a componer mi tercer álbum, y me emociona mucho poder compartir todas estas historias y esta trayectoria que ahora estoy empezando a tomar, y estoy muy emocionada.

¿Qué título va a llevar, porque los dos que has sacado se llaman Lo que no te dije y Lo que puede pasar? ¿Va a empezar por Lo que?

Gale: Ja, ja, ja, me encanta esta pregunta y no sé, y también lo he pensado, obviamente yo como que "¿será que lo continúo?". Es que esos dos títulos son perfectos para el momento de mi vida que estaba pasando. O sea, Lo que no te dije es como un álbum que nace de una ruptura por la que pasé cuando decidí terminar esa relación que yo sabía que no era para mí desde el principio; entonces, cuando decidí ponerme primero, ahí es que termino la relación y nacen todas estas canciones, que fue como que literalmente Lo que no te dije, o sea, aquí está. Y Lo que puede pasar es un poco una premonición, porque ahora todas las cosas que estoy viviendo, y escucho este álbum y yo digo "Dios mío", o sea, estas canciones que escribí cuando dije como que la verdad es que voy a fluir y atreverme a vivir lo que el universo me ponga enfrente, eh, y no sé ahora el tercero cómo venga, pero ya les contaré.

Otra de las grandes canciones en las que has participado —y son muchas las que tienes en tu listado de compositora— es El merengue junto a Manuel Turizo.

Gale: Bueno, increíble, eh. Componer con él también me gusta mucho, es una persona muy querida, es que Manuel es muy, muy, muy, muy cool y muy chulo y muy linda persona. Y bueno, sí, la escribimos con su hermano, con Marshmello, también con Nico Cotton, que fue también el productor de la canción con quien escribimos Superestrella —o sea, él también es parte de esa canción conmigo—, y bueno, fue en Miami también con Edgar Barrera, un supercompositor. Esa sesión fue grande y la pasamos superbién. Marshmello estaba haciendo unas sesiones en Miami y ese fue el día que yo fui y escribimos esa canción, y muy especial, estuvimos hasta tarde, pero la pasamos bien.

¿Cómo decides si una canción es para ti o es para otro artista?

Gale: Usualmente, cuando trabajo con un artista, ya desde que entro a la sesión de composición, como yo entiendo mi rol en la sesión, entonces desde un principio sé que estoy ayudando a esta persona a expresarse y a escribir una canción, y sé que esa canción no es mía; entonces me es muy fácil separarme de este, de este bebé, porque es un bebé al final de cuenta, em. Y cuando es para mí, pues ya es un proceso, es que es diferente, desde un principio ya siento que es diferente. Y siento que cuando estoy escribiendo, quizás no con otro artista, pero en una sesión de composición con un productor, y la canción, como nosotros decimos, "para pitch", o sea, para posicionar, ¿no?, de ahí también empiezo a escribir un poco desde un lugar diferente, desde como no tan personal, para ver cómo puedo hacer que conecte con otro artista o quién está buscando. Pero la verdad es que mi manera favorita de componer es o para mí sola, o con mis amigos, o con el otro artista que tenga ya una visión, una dirección a donde quiera ir.

Además de Aitana, has cantado con Ana Mena y has sacado recientemente una canción muy cool con Marlon.

Gale: Ay, gracias, qué cool Malabares.

¿Con qué artista español te gustaría hacer un dueto o te gustaría componer una canción que no lo hayas hecho todavía?

Gale: Bueno, siento que hacer una canción con Aitana, o sea, en plan artistas así juntas amigas, sería increíble, y creo que es un sueño que pasará eventualmente, siempre y cuando sea como natural para ambas, y sería muy cool eso. Pero también me gusta mucho Guitarricadelafuente, es un artista también de acá que es que me fascina su álbum Spanish Leather y todo lo que hace, me parece un artista muy bonito y la música y cómo escribe, y me encantaría poder, si no es cantar con él, pues componer con él, pero también hacer algo juntos eventualmente, sería muy cool. Como que ese es el lado un poco más indie alternativo mío que también me encanta.

¿Cuáles son tus principales influencias como compositora, siendo tú de Puerto Rico?

Gale: Kany García, por ejemplo, la conozco de hecho, abrí uno de sus shows en Orlando en alguna de sus giras, ella es muy especial y todavía no me he sentado a componer con ella, pero me encantaría, eh. Estudiamos en la misma escuela también, en la Libre de Música en Puerto Rico, y bueno, nada, sé que eso va a pasar eventualmente. Pero a ver, ¿quiénes son influencias? Yo sí escucho mucha música en inglés, te digo la verdad, y compositoras y artistas como Julia Michaels me encantan, Alanis Morissette, como de esa manera tan, tan cruda y conversacional de escribir, eso lo utilizo mucho. Shakira también es como un buen referente desde siempre, desde que yo era chiquita, eh, y Olivia Rodrigo es una que, es que, es que es mi favorita de hoy día, o sea, es mi favorita de las pop girlies. Y, pero es que también, como yo crecí escuchando y cantando boleros con mi padre, entonces claro, Armando Manzanero, Pablo Milanés... no sé, todas estas canciones que yo me las sé así y las canto, entonces eso también está ahí en mi sangre, como eso también forma parte de lo de cómo yo compongo. No tengo ese lado como superreal cotidiano, pero también tengo ese lado un poco metafórico, romántico y nostálgico; entonces, esas dos cosas son las que me hacen ser yo y hacen mi manera de componer.