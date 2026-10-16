Vice City en estado puro: todo lo que esconde el nuevo y esperado tráiler de GTA VI

La maquinaria de Rockstar Games se encuentra a máxima potencia. A falta de pocas semanas para su esperada llegada al mercado, la compañía ha publicado el tráiler de lanzamiento oficial de Grand Theft Auto VI (GTA VI), un adelanto de 90 segundos completamente grabado en una PS5 que vuelve a desatar la locura colectiva en internet.

Con una fecha fijada en el calendario para el próximo 19 de noviembre de 2026, este nuevo avance profundiza en los puntos clave que definirán al que ya se perfila como el videojuego más importante de la década.

Las claves del nuevo tráiler de lanzamiento: Vice City, Jason, Lucía y acción sin frenos

El nuevo adelanto audiovisual da muchos detalles sobre la trama y las mecánicas. EspecialmenteJason y Lucía —la primera protagonista femenina de la saga moderna— vuelven a ser los ejes centrales de una narrativa criminal donde, tal y como adelanta la sinopsis oficial, "siempre han sabido que la baraja está en su contra". El tráiler muestra secuencias de atracos de alta intensidad, persecuciones policiales y momentos íntimos de la pareja.

Las imágenes revelan un nivel de detalle nunca visto en la franquicia, permitiendo apreciar opciones de personalización profunda para los personajes (variedad de peinados, looks y atuendos) mientras ejecutan misiones en las calles de Vice City y el estado de Leonida.

Capturado íntegramente con motor de juego en consolas de actual generación, el tráiler hace gala de una iluminación hiperrealista, una densidad de tráfico y NPC asombrosa y físicas mejoradas gracias al motor RAGE.

Banda sonora de lujo: Justice, Tame Impala y emisoras confirmadas

Uno de los sellos de identidad de la saga es su selección musical, y este tráiler no ha decepcionado. El avance debuta con el tema "Flower in a Hurricane", una colaboración estelar compuesta por el dúo de música electrónica Justice junto a Tame Impala, SZA y King Gizzard & The Lizard Wizard.

Asimismo, se han confirmado detalles sobre la enorme selección de emisoras de radio que ambientarán Vice City, incluyendo géneros que van desde la música latina con artistas como Bad Bunny hasta clásicos del country y pop moderno, acompañados de un álbum oficial que saldrá a la venta de forma simultánea.

La cuenta atrás ha entrado en su recta definitiva. Con el tráiler de lanzamiento ya en la calle, la expectación por adentrarse de nuevo en las neones de Vice City el próximo 19 de noviembre de 2026 es absoluta.

¿Cuándo sale a la venta GTA 6 y en qué plataformas estará disponible?

El lanzamiento mundial de Grand Theft Auto VI está programado para el 19 de noviembre de 2026. Tras los retrasos anunciados por Rockstar para garantizar un nivel de pulido óptimo, la fecha definitiva se acerca de forma inminente.

El título estará disponible de salida en las consolas de última generación: PlayStation 5 y Xbox Series X / S