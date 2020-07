Las superestrellas del K-pop, BTS, estrenan una película sobre la última etapa de su gira mundial 'Love Yourself: Speak Yourself', una mirada que se adentra en la vida de los chicos y sus experiencias durante los viajes. Con esta película ya son tres las que han realizado en los dos últimos años. El éxito se puede oler a larga distancia, pues cada cosa que hacen lo peta.

Dónde y cuándo verla

Tras un año recorriendo el mundo y ofreciendo a sus fans conciertos por todo el mundo, el 7 de agosto sale a la luz la película 'Bring The Soul: The movie', que todos los fans están esperando en el mundo entero. En España estará disponible del 7 al 11 de agosto en más de 150 cines y en 80 ciudades. Si quieres consultar el listado completo acerca de dónde y cuándo verlo, puedes hacerlo aquí.

Así es 'Bring The Soul: The movie'

El largometraje, dirigido por Jun-Soo Park y producido por Big Hit Entertainment en colaboración con Camp Entertainment, equivale a 105 minutos de inmersión a fondo en las siete estrellas, pues las cámaras se adentran en sus viajes de la gira, y capturan los momentos más emocionantes, desde conversaciones informales y despreocupadas, hasta confesiones íntimas; desde escenas entre bastidores hasta momentazos increíbles con su ARMY, su grupo de fandom (acrónimo de Adorable Representative MC for Youth).

Tiene pinta de que la comunidad ARMY va a vivir una experiencia inolvidable. BTS moviliza por todo el mundo a millones de fans, además de a seguidores insaciables; con más de 20 millones en Twitter y más de 19 millones en Instagram.

Su trayectoria

BTS es la boy band surcoreana más aclamada del K-pop. Los siete miembros, Jimin, Jin, J-Hope, Jungkook, V, RM y Suga, no paran de batir récords en el mundo de la música. Debutaron en 2013 y cada año, y casi cada mes, prosperan sorprendentemente. Debutaron con el álbum simple '2 Cool 4 School'. El exitazo se notó significativamente en 2017, pues su fama se extendió a nivel internacional, entrando además por primera vez en la lista Billboard Hot 100 con su sencillo 'DNA'.

Entre 2018 y 2019 lanzaron tres EP, y con ellos han logrado encabezar la lista Billboard 200. BTS se ha convertido en el primer grupo en tener tres álbumes Nº1 en menos de un año. El primer grupo después de que The Beatles lo consiguiera en 1995. Y no dejan de romper récords. En 2018 fue el segundo artista musical con mayor número de ventas globales. Su sexto EP, 'Map of the Soul: Persona' lanzado en 2019, ha llegado a ser el álbum con más ventas de la historia en Corea del Sur.

Constantemente sus nombres se vuelven virales y todo el tiempo lanzan novedades. Como Jimin, que recientemente ha roto un nuevo récord en Spotify, haciendo historia con tres temas, y convirtiéndose en el primer artista en solitario que con sólo tres canciones ha superado las 50 millones de reproducciones. Además, la canción 'Promise' ha batido otro récord, al alcanzar 163 millones de reproducciones en 24 horas.

Si no puedes esperar a ver la película, entonces no te pierdas el tráiler de 'Bring The Soul: the movie'.